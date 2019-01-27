شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iPhone XR الهاتف الأكثر مبيعا خلال الربع الأخير من 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم المبيعات المخيبة للآمال وتخفيض الإنتاج إلا أن iPhone XR كان الهاتف الأكثر مبيعا فى 2018 خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام فى الولايات المتحدة.

خلال الشهر الأول من طرحه شكل الهاتف 32٪ من مبيعات الأيفون، فى حين أن هاتف هاتفى XS حققا 35٪ خلال أحدث تقرير للربع الأخير بأكمله من عام 2018.

واستأثر iPhone XR بـ 39٪ من مبيعات أجهزة الأيفون التى تم بيعها خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، ليصبح الهاتف الأكثر شعبية منذ طرح iPhone 7 فى عام 2016، بينما انخفضت مبيعات XS وXS Max إلى 26٪. جدير بالذكر أن شعبية iPhone XR ليست فى صالح شركة أبل فهو أرخص طرازات 2018.