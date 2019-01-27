الأرصاد تحذر من طقس غد: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح

محمد الدمرداش
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدٍ يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد من 4 إلى 5 درجات.
وأضاف "عبد العال"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أن محافظات الصعيد ستشهد انخفاضا يتراوح من 9 إلى 10 درجات غدا، موضحا أن انخفاض درجات الحرارة يصاحبها نشاط للرياح على أنحاء الجمهورية قد تصل إلى حد العاصفة على الأماكن المكشوفة والصحراوية.
وأوضح أن طقس الغد يشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال سيناء، مطالبا...
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