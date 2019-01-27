كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “yves béhar‘s” أول سرير ذكي في العالم

متابعة-سنيار: عندما تم كشف النقاب عنه في عام 2016، رحب العديد من الأشخاص بــ “إيفز بيارز” كأول سرير ذكي في العالم – وهو روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي يتولى رعاية طفل حتى لا يضطر أي شخص آخر إلى ذلك، وقد حصل منذ ذلك الحين على موافقات من المشاهير، ومنهم justin timberlake، سكارليت يوهانسون، آشتون كوتشر، وسيرينا وليامز.

يأتي سرير الأطفال من استوديو التصميم béhar’s fuseproject، الذي عمل مع الدكتور هارفي كارب، وهو طبيب أطفال في لوس أنجلوس ومؤلف كتاب “أسعد طفل في المبنى”.

وعلى مدار خمس سنوات، قاموا بالبحث عن أفضل التقنيات لإنشاء ما وصفوه بأنه “أفضل سرير في العالم”.

يتكون السرير من كيس من القطن مصمم لتقليد “حضن دافئ”، وهو مصمم بشكل جميل وأنيق، ليحمل الطفل في وضعية النوم ، في حين تقوم ثلاثة من أجهزة الاستشعار المدمجة والميكروفونات ومكبرات الصوت باكتشاف ما إذا كان الطفل في حالة استغاثة قبل إثارة ضجيج و / أو حركة هزازة لطيفة حتى يعود الطفل إلى النوم.

وأخيرًا، هناك تطبيق مصاحب يمنح الآباء الفرصة لتتبع علامات تقدم أو عدم انتظام أنماط نوم الأطفال بمرور الوقت، وتبلغ تكلفته 1،300 دولارًا أمريكيًا.