كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “إل جي” تطلق أول شاشة مرنة “OLED TV”

متابعة-سنيار: خلال معرض CES 2019، كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة الكورية الجنوبية LG، عن أول تلفزيون مرن مع تقنية OLED ، OLED TV R، مما يحدد الاتجاه المستقبلي للتلفزيون.

يحتوي هذا التلفزيون المبتكر على ثلاثة أوضاع مختلفة تسمح للمستخدمين بتعيين حجم الشاشة.

ويتميز عن باقي التلفزيونات بأنه صندوق صغير يحوي مكبرات صوت عالية الجودة، تخرج من شق موجود على واجهته العلوية شاشة مرنة رقيقة جدا يمكن طيها في أنبوب كالورق.

ويبلغ حجم شاشة OLED للتلفاز الجديد 65 بوصة، وتتميز بحواف رقيقة لتوفر أفضل مشاهدة للصورة، ودقتها العالية تمكنها من عرض فيدوهات بدقة 4K. تأتي شاشة OLED TV R مع نظام صوتي رائع، نظام صوتي بقناة 4.2 Dolly Atmos بحجم 100 واط. يوفر وضع العرض الكامل تجربة مشاهدة رائعة مع صورة AI بالطاقة ويتيح للمستخدمين الكثير من التحكم عن طريق إدخال الصوت باستخدام Amazon’s Alexa. الجهاز مزود بميزات مثل وضع الساعة أو الإطار أو الحالة المزاجية أو الموسيقى أو لوحة أجهزة القياس الرئيسية، والمزيد من الطرق المفيدة لاستخدام التلفزيون. يتيح وضع الإطار للمستخدم عرض الصور التي تمت مشاركتها من جهاز آخر، في حين أن وضع المزاج سيخلق جوًا من الاسترخاء، وحتى عندما يكون التلفاز مخفيًا عن العرض، لا يزال بإمكان المستخدم استخدام ميزات مثل عناصر التحكم في الموسيقى أو الأدوات الذكية المنزلية.

ومن المنتظر أن تطرح هذه الأجهزة أوائل العام المقبل، بسعر يزيد عن 1000 دولار.