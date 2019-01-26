شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجبر ركاب الطائرة على فتح النوافذ عند الهبوط والإقلاع.. تعرف على السبب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل سبق لك أن تساءلت عن سبب طلب طاقم الطائرة من المسافرين ترك النافذة مفتوحة عند إقلاع الطائرة أو خلال عودتها إلى المطار.

قال تقرير نشر موقع "برستول لايف"، أنه تم الكشف عن السبب الهام وراء هذا الطلب، وهو يتعلق بحالات الطوارئ المفاجئة.

وعلى الرغم من أن الأمر قد يكون مزعجا للعديد من الركاب، ولكنه في الواقع شرط مهم للسلامة، حيث أنه من خلال رفع ستائر النوافذ، يمكن للمسافرين التعود على الضوء الطبيعي في الخارج، سواء كان ذلك في النهار أو الليل.

وأضاف التقرير أن ترك النوافذ يمكن أيضا أن يساعد الركاب على التأقلم مع الإضاءة الخارجية خلال إخلاء الطائرة في حالات الطوارئ، حيث يكونون معتادين على الضوء الطبيعي والتكيف معه.

وتفرق الثانية الواحدة في حالات الطوارئ، فإذا كانت النوافذ مفتوحة، يكون بإمكان طاقم الطائرة رؤية الظروف الخارجية بسهولة، خاصة وأن لديه 90 ثانية فقط للخروج من الطائرة.

ويساعد ذلك طاقم الطائرة على التخطيط بشكل جيد لعملية الإخلاء، أي اختيار الأبواب المناسبة لاستخدامها لإجلاء الركاب.

وتعتبر القدرة البصرية للشخص الذي تأقلم على الضوء الخافت قبل وقوع حادث مؤسف، أفضل ألف مرة من الذي يتعرض لحادث وهو غارق في الظلام.