شكرا لقرائتكم خبر عن لاخوف على محادثاتك الان .. ميزة جديدة لـ”واتساب” تتيح قفله وفتحه بالبصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت اليوم تقارير صحفية أن تطبيق “واتساب” يعمل على تطوير ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين قفله وفتحه عبر بصمة الأصبع؛ وذلك في محاولة لتوفير حماية إضافية لحساباتهم. وبحسب “سكاي نيوز”، فقد قال موقع “WABetaInfo” التقني إن “واتساب” يختبر الميزة الجديدة في النسخة التجريبية، وإن الأمر قد يستغرق أشهرًا عدة قبل أن يتم رسميًّا إعلان إضافة الميزة في التحديث الجديد للتطبيق. ووفقًا للميزة الإضافية، يحتوي التحديث الجديد على ميزة “التصديق” التي ستكون متوافرة في البداية في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد”، على أن يتم إضافتها لاحقًا إلى الهواتف التي تعمل بنظام “IOS”.

ونشر الموقع التقني صورة من التطبيق في النسخة التجريبية، وقد أُقفلت واجهة التطبيق، وحُجبت رسائله، وفي الأسفل زر كُتب عليه موافقة “تصديق” من أجل فتح التطبيق؛ إذ يمكن عبر البصمة قفل الدردشات وجهات الاتصال المحفوظة في التطبيق، علاوة على قفل التطبيق نهائيًّا. إلى هذا، يستهدف التطبيق من هذه الخطوة التسهيل على المستخدمين بإضافة ميزة الاستعانة برقم تعريف شخصي، يمكن اللجوء إليه في حالة كانت هناك كسور في ماسح بصمة الأصبع.