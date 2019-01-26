شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة من تويتر لمستخدمي أندرويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة تويتر عن جلب ميزة عرض التغريدات حسب الأهمية أو الترتيب الزمني إلى مستخدمي تطبيقها على نظام أندرويد، وذلك بعد إطلاق الميزة لتطبيق تويتر على نظام آي أو إس المشغل لأجهزة آي فون وآي باد من أبل في 18 ديسمبر الماضي.

وتأتي الميزة الجديدة بزر، على شكل ثلاث نجوم للتبديل بين طريقتي العرض، وكانت الشركة قد قالت إن هذه الخطوة تأتي اعترافًا بحقيقة أن تويتر غالباً ما يكون مفيدًا للغاية في الوقت الفعلي، خاصة خلال الأحداث المباشرة مثل الألعاب الرياضية أو جوائز الأوسكار. ويمتاز هذا الزر بأنه يسمح للشركة بفهم سلوك المستخدم، فلو كان المستخدم يحب رؤية التغريدات حسب الأهمية في غالب الوقت، فإن التغريدات سوف تظهر حسب الأهمية افتراضيًا ما لم يغير المستخدم.

