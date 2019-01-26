شكرا لقرائتكم خبر عن سبع عادات مذهلة تقي من السكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت دراسة طبية أميركية حديثة إلى 7 عادات صحية يمكن أن تقي الأشخاص من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 80%.

وأجرى الدراسة باحثون بالمركز الصحي لجامعة ولاية أوهايو الأميركية، ونشروا نتائجها الأربعاء، في دورية ديابوتولجيا (Diabetologia) العلمية. وللوصول إلى نتائج الدراسة، قام الفريق بتقييم العادات اليومية لـ7758 مشاركا يتمتعون بصحة جيدة،

وطبقوا عليهم العادات الصحية السبع التي وضعتها جمعية القلب الأميركية كدليل للحفاظ على صحة القلب.

وتتمثل العادات الصحية السبع المرتبطة بنمط الحياة في:

1- النشاط البدني المنتظم.

2- الحفاظ على نظام غذائي صحي.

3- الحفاظ على وزن مثالي.

4- ضبط نسب الكولسترول.

5- ضبط ضغط الدم.

6- ضبط سكر الدم.

7- الابتعاد عن التبغ ومنتجاته.

ووجد الباحثون أن المشاركين في الدراسة الذين حافظوا على 4 عادات فقط من العادات السبع، كان لديهم خطر أقل بنسبة 80% لتطوير الإصابة بمرض السكري على مدى السنوات العشر المقبلة.

وقال قائد فريق البحث جوشوا جوزيف، إن هذه الدراسة تمكن الأطباء من مساعدة مرضاهم في الوقاية من عدد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكري.

وأضاف أن نتائج الدراسة تثبت أن استخدام إستراتيجيات الوقاية منذ البداية هو مفتاح مساعدة الأشخاص على تجنب الإصابة بمرض السكري. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 90% من الحالات المسجلة في شتى أرجاء العالم لمرض السكري، هي حالات من النوع الثاني، الذي يظهر أساسا جراء فرط الوزن وقلّة النشاط البدني، ومع مرور الوقت، يمكن للمستويات المرتفعة من السكر في الدم أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والعمى واعتلال الأعصاب والفشل الكلوي.

في المقابل، تحدث الإصابة بالنوع الأول من السكري عند قيام النظام المناعي في الجسم بتدمير الخلايا التي تتحكم في مستويات السكر في الدم، وتكون معظمها بين الأطفال.

في شأن متصل أفادت مجلة “ديابيتس راتغيبر” ?الألمانية بأنه يمكن الاستدلال على الإصابة بالسكري من خلال ملاحظة بعض ?الأعراض، أبرزها العطش الشديد المستمر المصحوب بجفاف الفم.

?وأضافت المجلة المعنية بصحة مرضى السكري أن جفاف الجلد يعد أيضا من أبرز ?علامات السكري مع الشعور بحكة واللون الغامق للجلد بسبب مشاكل سريان ?الدم.

?وتندرج مشاكل النوم، كصعوبة الخلود إلى النوم أو الاستيقاظ أثناء النوم، ?ضمن علامات السكري، وذلك بسبب الألم وعدم الشعور بالراحة أو الرغبة ?المتكررة في التبول أو متلازمة تململ الساقين (Restless legs syndrome) ?أو متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم (Sleep apnea syndrome).

جوع ?ومن أهم المؤشرات الدالة على السكري الشعور المفاجئ بالجوع والرغبة ?المتزايدة في تناول السكريات بسبب تقلبات مستوى السكر بالدم.

?ومن العلامات الأخرى شفاء الجروح ببطء بسبب ارتفاع مستوى الغلوكوز ?بالدم. ?لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه العلامات وإجراء الفحوصات ?الطبية اللازمة للتحقق من الإصابة بالسكري من عدمها.