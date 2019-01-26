8 طرق لجعل حملة التسويق الإلكترونية أكثر جذبًا وتفاعلًا

يختلف التسويق عبر البريد الإلكتروني بشكل كبير عن رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها لعائلتك أو لأصدقائك. ففي هذا النوع من الرسائل أنت لا تشارك المعلومات فقط؛ إنما تحاول بشكل نشط جذب التفاعل لدعم نشاطك التجاري، ويجب أن يتحقق ذلك دون أن تكون مملًا جدًا أو انتهازيًا جدًا. ولمساعدتك في ذلك إليك 8 طرق لجعل بريدك الإلكتروني أكثر تفاعلًا:

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1. كان واضح التركيز

تتميز أفضل حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني بتركيز واضح ومعلومات مفيدة ونبرة أصيلة تتطابق مع علامتك التجارية. مع أخذ ذلك في الاعتبار، لا تحاول أن تحشو رسائلك الإلكترونية بالكثير.

حدّد هدفًا واحدًا وركز عليه. إن طلبت من الأشخاص المستهدفين قراءة مدونتك، وتنزيل كتاب إلكتروني، والاشتراك في عرض توضيحي، وزيارة موقع الويب الخاص بك في بريد إلكتروني واحد، فمن الأرجح أنهم لن يتخذوا أي إجراء. ركز على هدف واحد. تأكد من استخدام لغة قوية. على سبيل المثال، أن تكتب “استمع إلى ندوتنا الرائعة والمفيدة” مع رابط مباشر سيكون أكثر تمايزًا من “عقدنا ندوة عبر الإنترنت الأسبوع الماضي”.

2. الاستفادة من النص المسبق

النص المسبق للبريد الإلكتروني هو السطر الصغير الذي يتابع الموضوع أو يقدم خلاصة محتوى البريد الإلكتروني إلى مستلمه. والغرض الأساسي منه هو جعل رسالتك مميزة وملحوظة بين الكم الهائل من الرسائل التي يتلقاها العميل المستهدف يوميًا. لذا، يجب أن تكتب نصًا مسبقًا للنص موجزًا إذا كنت تريد فرصة أفضل لفتح بريدك الإلكتروني.

3. لا تهمل سطر الموضوع الخاص بك

نعلم جميعًا وجود الكثير من المنافسة في البريد الوارد. يجب أن يكون موضوع البريد بارزًا على نحو يجعله مميزًا بين حشد الرسائل الأخرى لزيادة فرص فتحه. ومن النصائح التي تساعدك على تحقيق ذلك:

سهل الفهم

أقل من 50 حرفًا حتى لا يتم قطعها

لفظ نشط، مع التركيز بشكل أكبر على الأفعال

تجنب استخدام لغة غير مرغوب فيها مثل “وفر” أو “اشتر مباشرة”

جعله ذا طابع شخصي مع اسم شخص ما

تأكد من توافق سطر الموضوع مع نسخة نص البريد الإلكتروني

4. أجب عن السؤال: “لماذا يفيدني هذا؟”

الإقناع يكمن في قلب العاطفة، لذا استفد من هذه الحقيقة عند كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك. فبدلًا من قول شيء مفيد، مثل تنزيل كتاب إلكتروني، اشرح السبب. جرِّب رسم صورة تشرح كيف أن كتابك الإلكتروني سيعزز مهارات القيادة أو يقليل مخاوف الناس من نقطة الألم التي يواجهونها باستمرار.

5. اجعله جذابًا بصريًا

يمكن للعناصر المصممة جيدًا في البريد الإلكتروني إجبار القراء على اتخاذ الإجراءات التي تريدها مع عرض العلامة التجارية وتكرارها. لا يجب أن تكون الصور المرئية طاغية أيضًا. إن القالب البسيط يجعل رسالتك الإخبارية تبدو أكثر واقعية، في حين أن الزر أو الصورة الصغيرة يمكن أن تزيد من نسبة التفاعل.

6. الاستعجال

تزيد رسائل البريد الإلكتروني التي تخلق إحساسًا بالضرورة الملحة من فرصة الحصول على رد، فمثل هذه الأشياء تدفع الناس إلى القيام بشيء ما. لذا استخدم مثل هذه اللغة في سطور الموضوع، والنص المسبق، مثل “إن لم تفتح هذا البريد الإلكتروني ، ستفوتك …” صفقة أو عملية بيع أو حدث أو شيء مهم بالنسبة إليهم.

7. أبقِ المحتوى قصيرًا

تحتوي الرسائل الإلكترونية القصيرة على خطاب أكثر اختصارًا وتستغرق وقتًا أقل في القراءة، وهذا أمر إيجابي للمستخدمين الذين غالبًا ما يتم إغراقهم بالرسائل الإلكترونية والاتصالات من العلامات التجارية. وقد ينتهي المطاف برسائل البريد الإلكتروني الطويلة بأن تُصنف بين الرسائل غير المرغوب فيها “سبام”.

8. استخدام إحصاءات مثيرة للإعجاب – عند الحاجة

يمكن للإحصاءات المثيرة للإعجاب أو الاستراتيجيات المشابهة أن تجعل شركتك تبدو أكثر مصداقية، كما يمكن أن تساعد في إقناع قرائك باتخاذ إجراءات محددة. تأكد من أن الأرقام والأمثلة الخاصة بك صادقة. جرب استخدام الإحصاءات لعرض القيمة في أمثلة مثل:

أعداد . “ساعدنا هذا العام 121 شركة على تبسيط عمليات الموارد البشرية لديها”.

عملاء بارزون . “انظر لماذا تحولت شركة سامسونج إلى برنامجنا لتوفير الوقت”.

شعبيتك. “لقد سُمينا الشريك الفصلي لشركة سامسونج للربع الثالث على التوالي”.

إن كتابة بريد إلكتروني رائع لا شك ستؤتي ثمارها، من نسخة موجزة إلى أرقام مقنعة إلى خطوط موضوع قابلة للتنفيذ. ومع الأفكار المذكورة أعلاه، يجب أن تكون مستعدًا للتعامل مع حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني التالية.