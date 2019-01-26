تكنولوجيا: زي النهاردة| كومباك تدفع 9.6 مليار دولار لشراء DEC وإطلاق مسبار “رينجر 3” لدراسة القمر

في مثل هذا اليوم، 26 يناير من عام 1998، اشترت شركة كومباك للكمبيوتر Compaq Computer شركة المعدات الرقمية Digital Equipment Corporation DEC مقابل 9.6 مليار دولار!

كانت شركة DEC إحدى الشركات الرائدة والمبكرة في مجال أجهزة الكمبيوتر في الفترة بين الستينيات والثمانينيات، ولسوء الحظ، كما بعض الشركات الأخرى، لم تستجب للتغيرات السريعة في سوق الكمبيوتر، مما أدى في نهاية المطاف إلى بيع جميع أعمال الشركة ووحداتها. بعد إنجازها لهذه الصفقة، اندمجت كومباك مع شركة HP.

وفي 26 يناير 1983، أصدرت شركة لوتس للتطوير Lotus برنامجها “لوتس 1-2-3” (Lotus 1-2-3) لأجهزة كمبيوتر IBM.

ولم يكن برنامج “لوتس” الأول كبرنامج لإدارة جداول البيانات، وهي البرامج التي يعد مايكروسوفت إكسيل Microsoft Excel أشهرها الآن، فقد سبق الجميع برنامج VisiCalc كأول جدول بيانات، لكن مطوري VisiCalc لم يقوموا بتسجيل براءات اختراع لابتكارهم لحمايته.

بنهاية العام 1983، تفوقت مبيعات “لوتس” على VisiCalc، وبعد سنتين استحوذت “لوتس” على أصول VisiCalc، وعينت مطوريه كمستشارين للشركة.

وفي 26 يناير 1962، تم إطلاق المسبار الفضائي “رينجر 3” (Ranger 3) من أجل دراسة القمر، وقد تم تصميمه لنقل صور سطح القمر إلى المحطات الأرضية خلال فترة 10 دقائق من التحليق حول القمر، لكن سلسلة متتالية من الأعطال أدت إلى تشتت المسبار بعيدا عن القمر بمسافة 35 ألف كيلومتر تقريبا، ودخوله إلى مدارات الكواكب.