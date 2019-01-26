تكنولوجيا: IBM تصنع التاريخ بالكشف عن أول نظام في أجهزة quantum

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت IBM عن أول نظام في أجهزة الحاسب quantum، حيث تؤكد الشركة على أن هذا الإصدار وإن لم يكن الأفضل إلا أنها تضع الملامح الأولى لتاريخ هذه التقنية من خلال النظام الأول.

أشار Bob Wisnieff رئيس قسم نظام quantum في شركة IBM، أن الفكرة الرئيسية من تطوير النظام الأول لأجهزة حاسب quantum هي تأكيد قدرة شركة IBM على تطوير هذه الفئة من الأجهزة على أرض الواقع، حيث يأتي نظام الحوسبة بتصميم لصندوق كبير لا يحتاج إلى الإتصال بنظام تريد.

كما يمكن أيضاً لمؤسسات IBM Q Network أن تعمل مباشرة على برمجة وتشغيل التعليمات البرمجية على النظام في الوقت الحالي، إلا أن الهدف الرئيسي وفقاً لتصريحات Bob Wisnieff هو التأكيد على إمكانية تطوير هذه الفئة من الأجهزة.

ولقد أشار فريق تطوير تقنية quantum في تصريحات أخيرة أن الفريق واجه صعوبة في البداية لتطوير تقنية ليس لها وجود على أرض الواقع، لذا إستعانت الشركة بفريق خاص لتصميم النظام الأول بالتعاون مع مهندسي IBM، حيث تم إختيار فريق التصميم من Universal Design وMap Project Office.

يذكر أن هناك بعض الآراء من خبراء التقنية التي تؤكد على أن تقنية الحوسبة quantum لن تتطور بشكل كبير أو ترتقي لتصبح تقنية يمكن أن تنتشر، إلا أن مطوري تقنية الحوسبة quantum من الفيزيائين والمصممين لديهم رؤية مستقبلية تؤكد على أن هذه التقنية ستشكل مستقبل البشرية، وهو ما جاء في تصريحات IBM التي أكدت أيضاً على أن النظام الأول لجهاز حاسب quantum سيكون أحد التقنيات التي تعرض في المتاحف بعد 50 عام من الآن.

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