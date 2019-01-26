تلفزيونات Sony الذكية الحديثة بدأت رسميًا بتلقي تحديث Android Oreo TV

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Sony هذا الأسبوع بإصدار تحديث رئيسي جديد لتلفزيوناتها الذكية المزودة بنظام Android TV. قد يكون لدى الشركة سجل جيد للغاية عندما يتعلق الأمر بإصدار تحديثات الأندرويد الرئيسية لهواتفها الذكية، ولكنها لا تظهر السرعة ذاتها لأجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بها. لذلك على الرغم من أنه تم إصدار Android 9 Pie TV حاليًا، فشركة Sony قامت للتو بإصدار تحديث Android Oreo TV للتلفزيونات الذكية الخاصة بها.

تعمل الشركة الآن على إطلاق تحديث Android Oreo TV لما يصل إلى 24 طراز من تلفزيوناتها الذكية التي تم إصدارها ما بين 2016 و 2018، وتشمل القائمة تلفزيونات مثل XBR-100Z9D و XBR-43X800E وصولًا إلى XBR-77A1E.

هذا التحديث يجلب معه ميزات جديدة هامة للتلفزيونات الذكية من Sony بالإضافة إلى بعض الإصلاحات. ويذكر سجل التغييرات أن هذا التحديث يعمل على إصلاح مشكلة في جودة الصورة والتي تظهر أثناء تشغيل محتوى Dolby Vision على منصة Netflix، فضلا عن حل مشكلة DTV 1080i، والعديد من المشاكل الأخرى. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يقوم كذلك بتحسين الأداء أثناء تشغيل الفيديوهات على منصة Amazon Prime Video.

يعمل تحديث Android Oreo TV الجديد كذلك على تحسين قائمة الشاشة الرئيسية لزيادة قابلية إستخدامها، وتحسين تصميم لوحة المفاتيح، فضلا عن تحسين خاصية البحث بإستخدام المساعد الرقمي Google Assistant. هناك أيضا دعم لصورة داخل صورة ( Picture-in-Picture ) أثتاء إستخدام تطبيق حيث يمكن للمستخدمين الآن متابعة مشاهدة التلفزيون في نافذة صغيرة أثناء إستخدامهم لتطبيق على التلفاز الذكي.

كما سبق وأشرنا، بدأت شركة Sony بإصدار هذا التحديث عبر الهواء هذا الأسبوع، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصل لكافة المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

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