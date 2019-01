الهاتف Nokia 2 سيحصل على تحديث الأندرويد Oreo قريبًا، ولكن هناك أمر هام

فاطمة أيت طالب - دبي - قائمة هواتف Nokia التي كشف السيد Juho Sarvikas يوم أمس أنها ستحصل على تحديث Android 9 Pie قبل حلول النصف الثاني من هذا العام كانت لا تتضمن الهاتف Nokia 2. وبسبب ذلك، تلقى السيد Juho Sarvikas والذي يعد المسؤول الأول عن المنتجات في شركة HMD Global Oy، العديد من الأسئلة حول الهاتف Nokia 2 على شبكة تويتر، والآن هو قرر نشر شرح لما يحدث.

الهاتف Nokia 2 لن يحصل على تحديث Android 9 Pie، وبينما هو سيحصل على الأندرويد Oreo، فإنه سيأتي مع بعض الإنتكاسات. ونظرًا إلى أن نظام الأندرويد Oreo يتطلب المزيد من الموارد، فلن يعمل بسلاسة مثل الأندرويد Nougat الذي جاء بشكل مسبق مع الهاتف.

ونتيجة لذلك، ستعطيك شركة HMD Global Oy خيار التمسك بنظام الأندرويد Nougat القديم أو الحصول على الأندرويد Oreo الأحدث والتضحية بتجربة الإستخدام السلسة. وسيكون خيار الترقية إلى الأندرويد Oreo متاحًا في المستقبل القريب.

الذاكرة العشوائية البالغ حجمها 1GB هي الجانية هنا. جوجل لا تقبل تشغيل سوى Android Go في الهواتف الذكية المزودة بهذا القدر القليل من الذاكرة العشوائية، كما أنها لا تقبل تثبيت نظام Android Go على الهواتف الذكية التي جاءت مع نظام الأندرويد الكامل. هذا هو السبب الذي جعل الهاتف Nokia 1 يحصل على تحديث Android 9 Pie Go Edition.

عملت شركة HMD Global Oy عن كثب مع كل من جوجل وكوالكوم لجعل نظام الأندرويد Oreo يقدم أفضل تجربة إستخدام ممكنة على الهاتف Nokia 2، ولكنها لن تكون مثالية وفقا للشركة الفنلندية.

... This is why we give consumers 2 options: 1) Stay on Nougat with slightly better UI performance or then 2) upgrade to Oreo with latest features. We will enable option 2 shortly via a web page.