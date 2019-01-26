آبل ستقوم الآن بمكافئة الفائزين في مسابقة ” Shot On iPhone “

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل مؤخرًا أنها ستحتضن مسابقة ” Shot On iPhone ” حيث سيتم عرض صور الفائزين في الإعلانات واللوحات الإعلانية. وكانت آبل قد ذكرت في بادئ الأمر أنه لن يتم تعويض هؤلاء الفائزين ماليًا، ولكن سيتم منحهم رصيد.

من الأسلم أن نقول بأن الكثيرين لم يتقبلوا طريقة الدفع هذه، ولكن الخبر السار هو أن شركة آبل قررت تغيير ذلك حيث قامت بتحديث موقعها على شبكة الإنترنت حيث تشير الآن إلى أن الصور الفائزة ستحصل على رسوم ترخيص لإستخدامها في الإعلانات بحيث صرحت آبل بالقول : ” تؤمن أبل بقوة أنه يجب تعويض الفنانين عن عملهم. سيحصل المصورون الذين إلتقطوا الصور العشرة الأخيرة الفائزة على رسوم ترخيص إستخدام هذه الصور على لوحات الإعلانات وقنوات التسويق الأخرى الخاصة بشركة آبل “.

بدأت حملة ” Shot On iPhone ” منذ فترة وقد تكون شاهدتها في اللوحات الإعلانية في مدينتك أو في مكان آخر حول العالم. ومع ذلك، تم تغيير طريقة سير الأمور هذا العام، فقد كانت في السابق تتواصل مع المصورين بشكل خاص لإستخدام أعمالهم، بينما قررت الشركة الآن إستضافة مسابقة لإختيار الفائزين.

هذه ليست هي المرة الأولى التي تتعرض فيها شركة آبل للإنتقادات بسبب رفضها الدفع على ما يبدو للفنانين مقابل عملهم. كانت الفترة التجريبية المجانية البالغة ثلاثة أشهر في خدمة Apple Music تعني في البداية أن شركة آبل لن تدفع للفنانين أتعابهم خلال تلك الفترة، ولكن هذا ما رفضه بعض الفنانين مثل المغنية الشهيرة تايلور سويفت، مما دفع شركة آبل في نهاية المطاف لتغيير رأيها وصرحت أنها ستدفع للفنانين وكتاب الأغاني خلال الفترة التجريبية كذلك.

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