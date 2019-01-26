شركة إتصالات يابانية أخرى تقوم بخفض سعر iPhone XR لإنعاش المبيعات

فاطمة أيت طالب - دبي - يعد iPhone XR هو الهاتف الأرخص في تشكيلة iPhone X Series. وعلى الرغم من أن iPhone XR يكلف حوالي 750 دولار أمريكي، إلا أن بعض المحللين يعتقدون أن شركة آبل لا تزال بحاجة لخفض سعر iPhone XR لمساعدته على تحقيق مبيعات أكبر، وخاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار أن الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max ليسا أيضًا في متناول فئة كبيرة من المستهلكين بسبب سعرهما الباهظ والذي يتعدى الآلف دولار.

ونتيجة لذلك، فقد دعا البعض شركة آبل لخفض أسعارها، ويبدو أن شركة آبل قد إستجابت لتلك الدعوات في اليابان، لأنه تردد اليوم أن شركة SoftBank قامت بالإعلان عن عرض جديد يقوم بخصم 100 دولار من سعر iPhone XR. من غير الواضح لكم من الوقت سيستمر هذا العرض، ولكن سيبدأ تنفيذه إعتبارًا من 30 يناير.

جدير بالذكر أن SoftBank ليست أول شركة إتصالات يابانية تقوم بخفض سعر iPhone XR. في العام الماضي، قامت شركة NTT DoCoMo أيضًا بتقديم تخفيض مماثل في السعر. لقد سمعنا أيضًا تقارير تفيد أن شركة آبل قد أعطت الضوء الأخضر لمتاجر التجزئة في الصين لتخفيض أسعار هواتفها الجديدة، وهو السوق الذي شهدت فيه شعبية آبل إنخفاضًا مُهْوِلاً بشهادة السيد Tim Cook نفسه.

على الرغم من أن iPhone XR ليس هو الآيفون الأرخص في تاريخ شركة آبل، إلا أن سعره يبدو جذابًا أكثر مقارنة مع الطرازات الأخرى، وقد أفيد مؤخرًا أن iPhone XR مثَّل 39 في المئة من إجمالي مبيعات الآيفون في شهر ديسمبر من العام 2018.

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