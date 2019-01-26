تكنولوجيا: هاتف iPhone XR الأكثر مبيعاً في الربع الأول من 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير ابل المالي الأخير لم تقدم الشركة تفاصيل أو أرقام حول مبيعات هواتف الايفون، لكن في تقرير أخر من CIRP نشر مؤخراً أشير إلى أن هاتف iPhone XR هو الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة في الربع الأول من 2019.

للمرة الأولى في تاريخ ابل إستعرضت عملاق التكنولوجيا تقريرها المالي دون الكشف عن أرقام مبيعات الهواتف، إلا أن إحدى الشركات التي تقدم تحليلات لمبيعات الهواتف أكدت على أن هاتف iPhone XR هو الأعلى مبيعاً بين إصدارات ابل بشكل خاص في الولايات المتحدة.

ويبدأ الربع الأول من 2019 من شهر أكتوبر 2018 ويستمر حتى شهر فبراير، حيث إستحوذ هاتف iPhone XR على 39% من مبيعات هواتف الأيفون وفقاً للإستطلاع الذي قام به محللي السوق، في الوقت الذي انطلق فيه كلاً من هاتفي iPhone XS، وiPhone XS Max في الأسواق في 21 من شهر سبتمبر، بينما انطلق هاتف iPhone XR في الأسواق في 26 من أكتوبر.

كما أشار تقرير CIRP إلى أن التكلفة الأقل التي جاء بها هاتف iPhone XR إلى الأسواق، مع الشاشة كبيرة الحجم ودعم الهاتف برقاقة معالج A12 المميزة دفعت مبيعات الهاتف بشكل كبير عن الإصدارات الأخرى من ابل، لذا قد تكون أهم العوامل التي دعمت مبيعات الهاتف في الشاشة كبيرة الحجم والتسعير الأقل بالتأكيد.

هذا إلى جانب السعة التخزينية وفقاً لتقرير CIRP الذي أكد على أن أعلى سعة تخزينية في الهاتف 256 جيجا بايت تأتي بتكلفة أقل من الإصدارات الأعلى من هواتف الأيفون iPhone XS، وiPhone XS Max مما دفع الكثير من المستخدمين لإختيار iPhone XR.

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