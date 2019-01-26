سامسونج تكشف رسميًا عن الهاتف Galaxy A9 Pro 2019 في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج هذا العام بوعد يتمثل في إطلاق الهاتف Galaxy A8S المزود بشاشة Infinity-O في المزيد من الأسواق حول العالم علمًا أنه متوفرًا في الصين فقط حاليًا. أما وقد قلنا ذلك، فقد أعلنت شركة سامسونج اليوم أنها ستقوم بإطلاق الهاتف Galaxy A8S في كوريا الجنوبية، ولكن تحت إسم مختلف وهو Galaxy A9 Pro 2019. سيكون هذا الهاتف متاحًا للشراء في الوطن الأم لشركة سامسونج إبتداء من 28 فبراير.

ستقوم شركة سامسونج ببيع الهاتف Galaxy A9 Pro 2019 في كوريا الجنوبية مقابل 599500 وون كوري وهو ما يعادل 535 دولار أمريكي علمًا أنه سيكون متوفرًا للشراء هناك بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والرمادي والأخضر المتدرج. وبالنسبة للأشخاص المشتركين في برنامج Samsung Members إلى غاية 31 مارس، فهم سيحصلون أيضًا على بطارية محمولة بسعة 10000mAh كهدية.

للتذكير، فقد أطلقت شركة سامسونج على شاشة الهاتف Galaxy A8S إسم Infinity-O علمًا أن هذه الشاشة تمتاز بتقنية IPS LCD وبقطر 6.4 إنش كما أنها تمتاز بدقة +FullHD. وبغض النظر عن الشاشة، فقد تم تزويد الهاتف Galaxy A8S كذلك بالمعالج الثماني النوى Snapdragon 710، وبكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل تمتاز بعدسة بفتحة 2.0، وببطارية بسعة 3400mAh تدعم تقنية الشحن السريع Adaptive Fast Charging.

وعلاوة على ذلك، فمن الممكن الحصول على الهاتف Galaxy A8S مع 6GB أو 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع 128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع إلى 512GB عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية للهاتف، فهي تضم قارئ بصمات الأصابع، كما أنها تضم ثلاثة كاميرات علمًا أن الكاميرا الأولى تضم مستشعر أساسي بدقة 24 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.7، في حين تضم الكاميرا الثانية مستشعر بدقة 10 ميغابكسل مع عدسة مقربة بفتحة 2.4، والكاميرا الثالثة مستشعر بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2 علمًا أن هذه الأخيرة تعمل على إستشعار معلومات العمق.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Galaxy A8S يدعم مختلف تقنيات الإتصال اللاسلكية التقليدية، بما في ذلك WiFi والبلوتوث و NFC وشبكات الجيل الثالث وشبكات الجيل الرابع، كما أنه يضم منفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات سلكيًا، ويعمل مسبقًا بنظام الأندرويد 8.1 Oreo.

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