شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذكاء جوجل الاصطناعى يتغلب على اثنين من أفضل اللاعبين بـstarcraft II والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هزم برنامج الذكاء الاصطناعى التابع لجوجل، والمعروف باسم AlphaZero، اثنين من أفضل لاعبى العالم فى اللعبة الشهيرة Starcraft II.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تتضمن لعبة الفيديو StarCraft II اتخاذ قرارات معقدة تستند إلى التحركات السابقة فى اللعبة.

وتعتمد اللعبة على تحدى بين اللاعبين فى معركة لجمع الموارد، وبناء قاعدة ، وإنشاء جيش وقهر الساحة، ويبقى الكثير بالخريطة غامضا، لذلك يجب على المقاتلين الاعتماد على الغريزة والحدس لهزيمة أعدائهم.

كل هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة لتدريب برامج الكمبيوتر على الفوز، مقارنة بالألعاب الأخرى ذات المتغيرات الثابتة.

لكن وحدة DeepMind بجوجل دربت خمسة إصدارات من الذكاء الاصطناعى ، تسمى AlphaStar ، على لقطات للاعبين من البشر أثناء التنافس، ثم تم اصدارات ضبط الذكاء الاصطناعى للتنافس.

واستخدم AlphaStar هذه المعرفة للتغلب على داريو وونش و Grzegorz Komincz أفضل لاعبين فى العالم.