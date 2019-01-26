يتألق عام 2019 ليكون عامًا مثيرًا لمحبي ألعاب الواقع الافتراضي VR، مع المزيد من الخيارات وانخفاض في أسعار نظارات الواقع الافتراضي، لكن هذا لا يعني الكثير من دون وجود ألعاب رائعة، ولحسن الحظ، فإنه لا يوجد نقص في الألعاب المثيرة للاهتمام في الأفق، ونحاول من خلال التقرير التالي إلقاء نظرة سريعة على أكثر ألعاب الواقع الافتراضي إثارة لعام 2019.

Blood and Truth

الإصدار: سيتم الإعلان لاحقًا | المنصة: PSVR

أتيحت فرصة تجربة لعبة Blood and Truth خلال المعرض التجاري لألعاب الفيديو EGX في برلين العام الماضي لبعض الأشخاص الذين تأثروا بالإمكانيات التي أتاحتها اللعبة من خلال عناصر التحكم في الحركة PlayStation Move، حيث تمتلك لعبة إطلاق النار الواقعية كل ما يلزم لغمرك بشكل كامل، مما يجعلك تشعر فعليًا بأنك تمتلك تلك الأسلحة.

وتضعك اللعبة المطورة من قبل شركة SIE London Studio مكان جندي نخبة سابق يتحدى عالم الجريمة في العاصمة البريطانية، فيما يشبه سيناريو لقاء جون ويك John Wick مع غي ريتشي Guy Ritchie، وفي حال فكرنا في مسألة القصة المقنعة والتحديات المثيرة للاهتمام، فسوف تكون لعبة Blood and Truth من أفضل ألعاب الواقع الافتراضي لهذا العام.

Shadow Legend

الإصدار: فبراير 2019 | المنصة: Vive و Rift و WMR و PSVR

هذه اللعبة عبارة عن لعبة يتولى فيها اللاعبون أداء شخصيات في بيئة خيالية مفعمة بالحيوية تم تصميمها خصيصًا للواقع الافتراضي VR، حيث تلعب دور المعلم الكبير لفرسان الهيكل في حملة صليبية تعود إلى القرون الوسطى، لتستكشف من خلالها العالم وتستخدم مهاراتك في السيف والقوس والسحر لإنقاذ مملكتك من تدمير اللورد آداروث.

وتسمح اللعبة بفرصة الانغمار في عوالم سحرية من العصور الوسطى عبر الواقع الافتراضي، وتعد بمجموعة كاملة من الأنشطة الغامرة، من صناعة الأسلحة،، إدارة العناصر، إطعام الحيوانات واللعب معها، وكل ذلك باستخدام يديك، كما تتعرف الشخصيات في اللعبة على كلام، ويعتمد القتال بالسيف على حركاتك المتتبعة في الحياة الواقعية، مع معارك تحدي لاختبار توقيت وردود فعلك.

Wolfenstein: Cyberpilot

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الإصدار: 2019 | المنصة: Vive و PSVR

يعد Bethesda واحدًا من استوديوهات صناعة ألعاب الفيديو ذات الأسماء الكبيرة القليلة التي تميل إلى الواقع الافتراضي، وهذه اللعبة المرتقبة من ضمن سلسلة الألعاب الأسطورية ولفنشتاين Wolfenstein تدخلك ضمن آلات الحرب النازية لتحرض بعضهم ضد بعض عبر كونك هاكر لصالح المقاومة الفرنسية تحاول السيطرة على مجموعة متنوعة من الروبوتات النازية المختلفة وتحويلها ضد صانعيها، بحيث أن لعبة الحرب الغامرة هذه سوف تشبع لديك رغبة التفجير والحرق والقصف.

Titan Arena VR

الإصدار: 2019 | المنصة: Vive و Rift و WMR

هل تذكرون كيف كانت المخلوقات المذهلة في لعبة Shadow of the Colossus، الواقع الافتراضي يمكن أن يضفي إحساسًا أكثر روعة على مستوى مثل هذه المعارك والمواجهات، وبالتالي يبدو أن لعبة Titan Arena هي أفضل رهان في الاقتراب والتعامل مع العمالقة في الواقع الافتراضي ومعرفة من سوف يفوز في ساحة المعركة بين آلات الموت الروبوتية العملاقة أو الإنسان الصغير الضئيل المزود بالأسلحة والأجهزة ذات التقنية العالية.

Zed

الإصدار: 2019 | المنصة: Vive و Rift و WMR

ألعاب الرماية وألعاب الاستكشاف ممتعة، لكن الواقع الافتراضي يمكن أن يكون منصة رائعة لعرض المزيد من النجاح الفكري، حيث أن لعبة Zed مطورة من قبل استوديوهات Cyan، التي أعطتنا سابقًا ألعاب Myst و Riven، وتروي اللعبة قصة فنان متقدم في السن ينظر إلى حياته بينما يبدأ الخرف بالزاحف والتأمل في السنوات الماضية مع بدء الخرف في التسلل، وبالرغم من أن الخرف ما يزال في الأيام الأولى، فإنه من الواضح أن هدف اللعبة سيكون جمع الذكريات عن حياته بحيث يمكن الحفاظ عليها من أجل كتابة كتاب لابنته.

Jupiter and Mars

الإصدار: سيتم الإعلان لاحقًا | المنصة: PSVR

تتلخص فكرة اللعبة في الغوص ضمن المناظر البحرية كما الدلافين مع تعزيز قدرات تحديد الموقع بالصدى وصديق ذكاء اصطناعي يأخذك إلى عالم متكامل ضمن المياه من أجل حل الألغاز والبحث عن الكنوز ولقاء المخلوقات البحرية الأسطورية وإنهاء بقايا التراث البشري وإعادة الحياة للعالم البحري، وهي عبارة عن مغامرة تحت الماء في أرض مستقبليّة ارتفعت فيها مستويات البحار بسبب ذوبان القمم الجليدية وتغير المناخ، ونتيجة لذلك، فإن جميع المدن الساحلية مغمورة بالكامل، وبدأت المحيطات في استعادة نفسها منذ اختفاء الإنسان، مع عودة المخلوقات المرجانية المنقرضة إلى مستوياتها التي كانت مزدهرة في يوم من الأيام.