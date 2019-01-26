تكنولوجيا: (نينتيندو) تؤجل تطوير لعبة "ميترويد برايم 4" لأجهزة سويتش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة (نينتيندو) اليابانية، رائدة صناعة الألعاب الرقمية، تأجيل تطوير لعبة (ميترويد برايم 4) المخصصة لجهاز الألعاب الرقمى المحمول (سويتش)، لعدم تلبية معاييرها الداخلية، وستبدأ مرة أخرى مع فريق تطويرى جديد. وكانت الشركة قد أعلنت عن بدء تطوير اللعبة فى 2017، لإطلاقها فى موسم 2019 - 2020. وقالت شينيا تاكاهاشى رئيس قسم التطوير فى (نينتيندو)، فى رسالة مرئية عبر منصة (يوتيوب)، "إن الشركة ستتعاون مع شركة (ريترو ستوديوز) الأمريكية وستعيد تطوير اللعبة من البداية"، دون الكشف عن موعد إطلاقها. يشار إلى أن (نينتيندو) تمكنت من الحفاظ على توقعاتها بوصول حجم إنتاجها بالأسواق من أجهزة الألعاب (سويتش) إلى 20 مليون جهاز خلال العام المالى المنتهى فى مارس المقبل.

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