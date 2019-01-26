“إتش إم دي” تحدد موعد الإعلان عن هاتف “نوكيا 9” ذي…

أعلنت شركة “إتش إم دي جلوبال” HMD Global الفنلندية، المالكة لحقوق إطلاق هواتف نوكيا في السوق، يوم الجمعة رسميًا عن عقد حدث كشف خلال مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 في مدينة برشلونة الإسبانية أواخر شهر شباط/فبراير المقبل.

جاء على الإعلان على لسان رئيس المنتجات لدى الشركة، يوهو سارفيكاس، الذي نشرت تغريدة على موقع تويتر، حدد فيها الموعد الذي تعتزم الشركة عقد الحدث فيه، وهو 24 شباط/فبراير 2019.

وقال سارفيكاس في تغريدته: “نحن حقًا (كُتبت كلمة حقًا 19 مرةً) نود منكم أن تترقبوا حدث الكشف الخاص بنا في برشلونة في 24 شباط/فبراير”. ولم تكشف سارفيكاس عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالحدث.

ولكن يُتوقع أن تكرس الشركة الفنلندية الحدث للإعلان عن هاتفها الذكي الرائد المرتقب، “نوكيا 9” Nokia 9، الذي ظهر الكثير من التسريبات المتعلقة به خلال الأشهر الماضية.

ومن أبرز التسريبات التي نُشرت عن الهاتف المرتقب من “إتش إم دي” تلك التي نشرها إيفان بلاس، صاحب التسريبات الشهير، إذ نشر مطلع شهر كانون الثاني/يناير الجاري على موقع تويتر تغريدة عرضت صورة لهاتف قال إنها لهاتف “نوكيا 9 بيورفيو” Nokia 9 PureView.

وتماشيًا مع التسريبات السابقة، ظهر هاتف “نوكيا 9 بيورفيو” في تغريدة بلاس، صاحب حساب[email protected]المعروف بتسريباته الدقيقة، بخمس كاميرات خلفية، بالإضافة إلى حساس بصمة ضمن الشاشة.

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وكانت صورة لهاتف “نوكيا 9 بيورفيو” قد سُربت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي تظهره بخمس كاميرات خلفية، وذلك وسط انتشار هذا الاتجاه، خاصةً بعد تقديم شركات مثل هواوي وسامسونج هواتف بثلاثة أو أربع كاميرات خلفية.

ويمتاز هاتف “نوكيا 9 بيورفيو” بأن كاميراته الخلفية الخمس ستدعم عدسات Zeiss الشهيرة في عالم الكاميرات، ولكن بخلاف الشائع حاليًا، لا تغطي شاشة الهاتف كامل الواجهة.

وبعد ساعات من نشر بلاس تغريدته، نشر موقع MySmartPrice فيديو تشويقيًا مُسرَّبًا لهاتف “نوكيا 9 بيورفيو”. وفي الفيديو ظهر الهاتف بخمس كاميرات خلفية، تمتاز بقدرتها على التقاط خمس لقطات معًا، بالإضافة إلى تحسين معدل التقاط الضوء بواقع 10 أضعاف، ودعم تقنية “المجال الديناميكي العالي” HDR.

ويكشف الفيديو أيضًا عن مواصفات الهاتف الأخرى، بما في ذلك الشاشة التي ستأتي بقياس 5.99 بوصات مع دعم تقنية HDR10 وبدقة 2K، وحساس بصمة تحت الشاشة.

وظهر في الفيديو أن الهاتف سيعمل بنظام أندرويد 9 باي، وهو يدعم مبادرة “أندرويد ون” التي تقدم تجربة أندرويد الخام، فضلًا عن سرعة الحصول على تحديثات النظام. ثم إنه يوفر للمستخدمين مساحة تخزين مفتوحة في خدمة “صور جوجل”.

ويدعم هاتف “نوكيا 9 بيورفيو” تقنية الشحن اللاسلكي وفق معيار Qi، ولكنه لن يضم أحدث معالجات كوالكوم، سنابدراجون 855، إنما سيضم معالج الشركة التي حضر في العديد من الهواتف الرائدة لعام 2018، سنابدراجون 845.

وسيقدم الهاتف أيضًا ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 6 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.