مجموعة من التطبيقات المميزة لجهاز Apple TV تساعدك على توسيع نطاق الاستفادة منه

تُعد منصة آبل تي في Apple TV مكانًا رائعًا لمشاهدة محتوى الفيديو سواء أفلامك المفضلة أو البرامج التلفزيونية أو قنوات مفيدة على يوتيوب، وعلى الرغم من أن محتوى الفيديو لا يزال هو محور تلفاز آبل Apple TV إلا أنه يوجد الكثير من التطبيقات المميزة على المنصة التي تساعدك على توسيع نطاق الاستفادة منه إلى ما وراء المحتوى.

تجدر الإشارة إلى أن التطبيق الخاص بتلفاز آبل يدعم أكثر من 60 خدمة على Apple TV والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي أو إس iOS، وتضاف غيرها من الخدمات باستمرار، مما يتيح لك الوصول إلى كل وسائل الترفيه، من أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية والفعاليات الرياضية المباشرة إلى آخر الأخبار وحالة الطقس، هذا بالإضافة إلى برامج مخصصة للصغار وعروض موسيقية، وبودكاست، وغيرها الكثير.

1- تطبيق Hulu

إذا كنت ستشترك في خدمة فيديو واحدة للعروض التلفزيونية يعتبر Hulu هو التطبيق الأمثل، حيث يضم مكتبة كبيرة من العروض التلفزيونية أكثر من معظم خدمات بث الفيديو الأخرى.

كما يمكنك الاشتراك في خدمة البث المباشر Hulu’s live من داخل التطبيق لإضافة محتوى جديد ثابت، بمعدل مشابه لـ Netflix.

يبدأ اشتراك تطبيق Hulu بمبلغ 7.99 دولار شهريًا، كما يوجد خطة اشتراك في خدمة Hulu + Live TV بسعر 39.99 دولار في الشهر، وكلا الخطتين بهم ميزة إزالة الإعلانات من محتوى المكتبة.

التطبيق متاح للتنزيل المجاني على متجر آيتيونز ويمكنك تحميله من هنا.

2- تطبيق Netflix

في السنوات القليلة الماضية أثبتت منصة Netflix أنها قادرة على توفير مجموعة مختارة من المحتوى الأصلي الرائع بما في ذلك البرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية والأفلام الوثائقية والمسلسلات.

كما تواصل المنصة أيضًا توسيع قاعدة بيانتها للأفلام والبرامج التلفزيونية من مصادر أخرى مع إضافة محتوى جديد يوميًا. إذا كنت تشارك حسابًا على Netflix مع الآخرين فيمكنك الوصول بسهولة والتبديل بين الملفات الشخصية التي تم إنشاؤها لحسابك، مما يتيح لك الاستمتاع بالمزيد من توصيات المحتوى.

يتيح لك التطبيق مشاهدة المحتوى لمدة شهر مجانًا، ثم يمكنك الاشتراك بسعر يبدأ من 7.99 دولار في الشهر لخطة بث غير عالية الدقة، في حين تتوافر خطة بث HD مقابل 9.99 دولار شهريًا،وخطة بث بدقة 4K مقابل 11.99 دولار شهريًا.

التطبيق متاح للتنزيل المجاني على متجر آيتيونز ويمكنك تحميله من هنا.

3- تطبيق Amazon Prime Video

يعتبر تطبيق أمازون برايم فيديو Amazon Prime Video أحد أهم تطبيقات بث الفيديو في هذه القائمة وذلك لأن مكتبة محتوى الفيديو الخاصة بأمازون موجودة بالفعل على Apple TV.

كل شيء من المحتوى الخاص بأمازون برايم فيديو متاح على Apple TV الخاص بك بما في ذلك تشكيلة المحتوى الأصلي من أمازون ومحتوى بدقة HDR و4K.

التطبيق متاح للتنزيل المجاني على متجر آيتيونز ويمكنك تحميله من هنا، كما يمكنك الاشتراك مقابل 8.99 دولار في الشهر للحصول على تحديثات المحتوى.

4- تطبيق Spectrum

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أعلنت شركة آبل خلال عام 2018 عن شراكتها مع شركات البث التلفزيوني عبر الكابل مما يسمح للمُستخدمين ببث المحتوى التلفزيوني المُباشر عند الطلب، وكان منهم شركة Charter Spectrum، وهي الشركة المالكة لتطبيق Spectrum، ويتم ذلك عن طريق تجربة تسجيل الدخول التي تُطلق عليها آبل اسم “zero sign-on”.

باستخدام خدمة Zero Sign-On وتطبيق Spectrum يمكن لجهاز Apple TV الخاص بك أن يعمل كجهاز الكابل الخاص بك، مما يوفر لك كل المحتوى الذي تتوقعه من اشتراكك في كبل Spectrum بدون شراء أي أجهزة إضافية.

التطبيق متاح مجانًا على متجر آيتيونز ويمكنك تحميله من هنا.

5- تطبيق Vudu

يتيح لك تطبيق Vudu الوصول إلى مكتبة المحتوى الذي تم شراؤه من متجر Vudu، ويمكنك أيضًا استخدام التطبيق لعرض المحتوى الذي اشتريته من أي خدمة أخرى مثل آيتيونز iTunes أو جوجل بلاي Google Play.

ولكن الأهم من ذلك أن Vudu هو التطبيق الوحيد على جهاز Apple TV الذي يسمح لك حاليًا بمشاهدة أفلام ديزني بدقة 4K، وكذلك أفلام مارفل Marvel الأكثر حداثة.

التطبيق متاح مجانًا على متجر آيتيونز ويمكنك تحميله من هنا.

6- تطبيق GrubHub

يتيح لك تطبيق GrubHub تسجيل الدخول إلى حسابك على موقعه من خلال جهاز Apple TV، وتصفح المطاعم المتاحة في بلدك، وقراءة قوائم الطعام، والطلب مباشرة دون الحاجة لفتح هاتفك أو حاسوبك الشخصي لطلب الطعام وأنت تشاهد فيلمك المفضل، ولكن تأكد من إدخال بيانات بطاقة ائتمان في حسابك لتستطيع استخدامه.

التطبيق متاح مجانًا على متجر آيتيونز ويمكنك تحميله من هنا.

7- تطبيق Kitchen Stories

يتيح لك تطبيق Kitchen Stories الوصول إلى المئات من مقاطع الفيديو التي تغطي وصفات طعام مختلفة، من الوصفات البسيطة إلى الحلويات.

كل وصفة عبارة عن فيديو مصغر مع تعليمات واضحة وكل شيء يتم عرضه بدقة عالية الوضوح مع صوت موسيقي متناغم ليحقق لك الراحة، سواء كنت تستخدم تطبيق Kitchen Stories للمساعدة في تعلم طهي الطعام بطريقة احترافية أو لمجرد الترفيه فهذا التطبيق رائع على Apple TV الخاص بك.

التطبيق متاح مجانًا على متجر آيتيونز ويمكنك تحميله من هنا.

8- تطبيق Daily Burn

إذا كنت قد حاولت استخدام تطبيق لممارسة التمارين الرياضية في المنزل على جهاز آيفون أو آيباد فأنت على علم أن التجربة ليست مثالية، في حين يتيح لك تطبيق Daily Burn وضع جميع التمارين الرياضية التي تريد ممارستها على جهاز Apple TV الخاص بك مما يسمح لك بمتابعة التمارين على الشاشة الأكبر في منزلك.

يقدم تطبيق Daily Burn تمارين للمبتدئين، فضلا عن الكثير من المحتوى للمحترفين، كما ستحتاج إلى اشتراك لاستخدام Daily Burn ويبدأ من 14.95 دولار في الشهر.

التطبيق متاح للتنزيل المجاني على متجر آيتيونز ويمكنك تحميله من هنا.