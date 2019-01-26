تكنولوجيا: أم كلثوم تغني في السعودية.. “الهولوجرام” يعيد كوكب الشرق إلى الحياة

منذ سنوات، ظهرت تقنية جديدة تسمي بـ” الهولوجرام” Hologram، أي التصوير التجسيمي، عبارة عن تصوير ثلاثي الأبعاد 3D، يسجل الضوء في جسم ليعطي شكل هذا الجسم، ليظهر كمجسم ثلاثي الأبعاد، باستخدام أشعة الليزر.

“الهولوجرام” تم استخدامه في أغراض كثيرة، أبرزها بطاقات الائتمان، والمؤثرات السينمائية، لكن لم يكن من المتوقع أن يكون سببا في إعادة نجوم الزمن الجميل مرة ثانية إلى المسرح.

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ففي السعودية، طلت كوكب الشرق أم كلثوم على أحد مسارح السعودية بصحبة فرقة موسيقية، من خلال تقنية “الهولوجرام”، الأمر الذي أبهر الجميع، ليتبادر سؤال إلى أذهانهم :”هل يمكن لتقنية الهولوجرام إعادة نجوم زمان إلى الحياة؟!”.

نجاح حفل السعودية، وظهور أم كلثوم لنهاية الحفل دون حدوث أي عطل فني، ووقوفها في منتصف المسرح وحولها الفرقة الموسيقية، كان دليلا وإجابة على أن تقنية “الهولوجرام” قادرة على فعل هذا بكل سهولة.

يذكر أن هناك عدد من البرامج التلفزيونية استخدمت تقنية “الهولوجرام” في تغطية بعض الأحداث السياسية والمؤتمرات الكبرى.