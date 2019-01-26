لعبة PUBG Lite للحواسيب الشخصية متوفرة الآن للتجربة

فاطمة أيت طالب - دبي -

لعبة PlayUnknown’s Battlegrounds المعروفة إختصارًا بإسم PUBG تحظى بشعبية كبيرة جدًا في جميع أنحاء العالم. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فهذه اللعبة متوفرة في العديد من المنصات مما يتيح لملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم الإستمتاع بها. أما وقد قلنا ذلك، فقد إتضح اليوم أنه تم إطلاق نسخة جديدة من اللعبة تستهدف الحواسيب المتواضعة الإمكانيات تدعى PUBG Lite، ولكن هذه النسخة الجديدة لا تزال في المرحلة التجريبية حاليًا.

بغض النظر عن حقيقة أن لعبة PUBG Lite الجديدة للحواسيب الشخصية المتواضعة من حيث المواصفات لا تزال في المرحلة التجريبية، فهي متوفرة حاليًا في تايلاند فقط، على الأقل في الوقت الراهن. وبالتالي، هذا يعني أنك غير محظوظ إذا كنت تقيم في مكان آخر.

تم الكشف عن هذه النسخة من اللعبة منذ فترة، وهي متاحة الآن للتجربة العامة. سيكون الوصول إليها متاحًا في تايلاند فقط في البداية، ولكن سيتم إطلاقها في المزيد من الأماكن في المستقبل. ومع ذلك، لم يتم ذكر أي أسماء، ولا يزال من المحتمل أن تكون الأسواق الآسيوية هي محور هذا الإصدار من اللعبة.

تتضمن لعبة PUBG Lite خرائط Miramar و Erangel الشعبية بالإضافة إلى وضع التدريب. يقوم المستخدم بمشاهدة 100 لاعب مثل النسخة الكاملة على الرغم من أن الحد الأدنى لمواصفات الحاسوب الشخصي المطلوبة تشمل المعالج Intel Core i3 بتردد 2.4GHz مع 4GB من الذاكرة العشوائية ومعالج الرسوميات Intel HD Graphics 4000، ونحو 4GB من الذاكرة الداخلية الفارغة على الأقل.

عموما، النسخة التجريبية من لعبة PUBG Lite متوفرة الآن للتحميل على الموقع الرسمي للعبة، ولكن كما أشرنا سابقًا، فلن تحصل على اللعبة إلا إذا كنت في تايلاند.