أدلة جديدة تلمح لقدوم الأمر الصوتي ” Hey Siri ” لسماعات الأذن اللاسلكية AirPods

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا في الفترة الماضية أن شركة آبل تعمل على إصدار جديد من سماعات AirPods. ويمكن لأي شخص تخمين ما يمكن أن يأتي به هذا الإصدار الجديد، ولكن إذا كانت هناك ميزة تم تأكيد قدومها في العديد من المناسبات في الماضي، فهي القدرة على إستدعاء المساعد الرقمي Siri بإستخدام الأمر الصوتي ” Hey, Siri ” مما يتيح للمستخدمين التحدث إلى Siri مباشرة من AirPods دون الحاجة إلى النقر عليها.

هذه الإشاعة تكتسب على ما يبدو المزيد من المصداقية، فقد إكتشف موقع 9to5Mac أنه ضمن النسخة التجريبية الأحدث من نظام iOS 12.2، توجد شاشة إعداد جديدة تظهر عند قيام المستخدمين بإعداد سماعات AirPods الخاصة بهم تقول ” تحدث إلى Siri بإستخدام AirPods أو iPhone عن طريق قول Hey Siri “.

هذه خطوات مماثلة لتلك التي تظهر للمستخدمين أثناء إعداد iPhone جديد، حيث يُطلب من المستخدمين قول ” Hey Siri ” للتعرف أكثر على أصواتهم. تؤكد شاشة الإعداد هذه أن ميزة Hey Siri ستأتي إلى سماعات AirPods أيضًا. ما يعنيه هذا هو أن المستخدمين سيكون بإمكانهم دائمًا إبقاء هواتفهم في جيوبهم أو حقائبهم وأن يظلوا قادرين على تفعيل Siri.

تشمل الميزات الأخرى التي تردد بأنها ستصل مع الأجيال المقبلة من سماعات AirPods، ميزات تتبع الصحة، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا يعني بأن هذه السماعات ستكون قادرة على قياس معدل ضربات القلب أو مستويات الأوكسجين في الدم. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أنها ستكون مقاومة للماء مما يعني أنه يمكن للمستخدمين المضي قدمًا وإستخدامها في صالة الألعاب الرياضية وغسلها بعد ذلك دون أي مشاكل.

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