مايكروسوفت تطلق أخيرًا تطبيقات Office على متجر Mac App Store

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة مايكروسوفت أخيرًا بإطلاق تطبيقات Office على متجر Mac App Store. جميع تطبيق Office متاحة الآن للتحميل هناك، بما في ذلك Word و Excel و PowerPoint و Outlook و OneNote و OneDrive. سيتمكن العملاء أيضًا من شراء إشتراك في Office 365 من داخل هذه التطبيقات مباشرة، وهو ما يعد مطلوبًا لإستخدام التطبيقات.

قامت مايكروسوفت بتحديث هذه التطبيقات لتعمل بشكل جيد على نظام MacOS، وذلك من خلال دعم العديد من الميزات التي يأتي بها هذا النظام مثل Dark Mode و Continuity Camera والتي تسمح لك بإجراء مسح لمستند نصي بإستخدام الآيفون الخاص بك وعرضه فورًا على Mac، فضلا عن دعم شريط Touch Bar في حواسيب MacBook المتوافقة.

لقد كانت حزمة Office متوفرة على نظام MacOS منذ سنوات عديدة، ولكنها كانت دائمًا متاحة من خلال الموقع الرسمي لشركة مايكروسوفت. كان هذا جيدًا في ذلك الوقت، ولكن في يومنا الراهن حيث يعتمد عدد متزايد من المستخدمين على متجر App Store للحصول على جميع تطبيقاتهم، فإن عدم تواجد التطبيقات على المتجر لا يؤدي سوى إلى تكليف المستخدمين ببعض المهام الإضافية التي هو بغنى عنها.

وعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن تقوم شركة مايكروسوفت بهذه الخطوة منذ فترة طويلة، فمن الجيد أن نرى الشركة تقوم في نهاية المطاف بهذا التغيير، وحتى منح المستخدمين إمكانية الإشتراك في Office 365 داخل التطبيقات، على الرغم من أنه يتعين على الشركة التخلي عن جزء من قيمة الإشتراكات لصالح شركة آبل.

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