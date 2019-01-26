الاعلام الرقمي ينفي دمج واتساب وانستغرام وفيسبوك ماسنجر

الخليج 365/ بغدادعدّ مركز الاعلام الرقمي DMC الاخبار التي تم تداولها أمس في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن دمج التطبيقات الثلاثة العائدة للفيسبوك (الواتساب-الانستغرام-فيسبوك ماسنجر) غير دقيقة .

واوضح المركز في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، ان "وسائل الاعلام ركزت على خبر دمج التطبيقات حتى ظن المستخدمون ان التطبيقات الثلاثة ستكون تطبيقا واحدا، وهو غير صحيح ومستبعد ان تقوم به فيسبوك".



واكد المركز ان "فيسبوك سيقوم بتوحيد البنية التحتية لهذه التطبيقات الثلاثة الشهيرة لتصبح متكاملة، من اجل تنظيم عملها والسيطرة على أمنها بصورة اكثر، واجراء تحديثات سريعة وبصورة سلسلة لكل منها، كما ان توحيد قواعد البيانات سيسمح لمستخدم واتساب مثلا بارسال رسالة الى مستخدم انستجرام من تطبيق واتساب مباشرة، اذ تحاول فيسبوك كما اوضحت في بيان "بناء تجربة رسائل افضل للمستخدمين، سريعة وبسيطة وموثوقة".

واشار فريق مركز الاعلام الرقمي الى ان "دمج هذه التطبيقات في تطبيق واحد سيتسبب بخسارة جمهور كل تطبيق، إذ لكل منها اسلوب عمل اعتاد المستخدمون عليه، ودمجها يعني استحداث تطبيق جديد والغاء القديم، الامر الذي قد يؤدي الى خسائر كما حدث مع سناب جات وشركات اخرى".

