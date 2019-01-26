شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محرك بحث (مايكروسوفت بينج) يعود مرة أخرى للعمل عقب حجبه فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد محرك بحث (بينج)، الشهير الذى تطوره شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة، إلى العمل بشكل طبيعى مرة أخرى فى الصين بعد تعرضه للحجب بسبب ما يبدو أنه خطأ فنى عارض.

وقالت الشركة - فى بيان - "إن خدمة البحث (بينج) عادت للعمل مرة أخرى فى الصين بعد انقطاع الوصول إليها من داخل الصين، دون توضيح المزيد من التفاصيل".

وأفادت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن حجب محرك بحث بينج يعود لخطأ فنى عارض وليس محاولة من الحكومة الصينية لفرض الرقابة على محرك البحث الشهير فى البلاد.

وأكدت المصادر أنه لم يكن لدى الحكومة الصينية أى نوايا لحجب محرك بينج عند توقف الاتصال به من داخل الصين هذا الأسبوع، لافتة إلى أن الاتصال بمحرك البحث عاد إلى العمل مرة.

ويسلط هذا الحادث الضوء على المخاطر التى تزعم الشركات التقنية مواجهتها داخل الصين، حيث الحظر المتكرر والحجب وإزالة الخدمات الشعبية لأسباب تراها واهية، دون حصولها على توضيح للأسباب وراء ذلك من الحكومة الصينية.

وتلتزم مايكروسوفت بالقوانين الصينية، حيث تمنع ظهور المحتوى غير القانونى على نتائج استعلامات البحث على المحرك.. ولم تتأثر بعض خدمات الإنترنت الأخرى التى تقدمها الشركة فى الصين، مثل خدمة الحوسبة السحابية أزور، بحسب ما أفاد بعض عملائها.