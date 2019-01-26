شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة Voice VoIP لجميع مستخدمى تطبيق Google Voice والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة جوجل ستبدأ قريبا فى طرح ميزة Voice VoIP إلى جميع مستخدمى تطبيق Google Voice، حيث تتيح هذه الميزة لمستخدمى التطبيق إجراء مكالمات فى التطبيق عبر اتصال Wi-Fi.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فقد انتظر الكثير من مستخدمى خدمة Google Voice إطلاق ميزة جوجل الجديدة VoIP التى تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات فى حسابهم عبر اتصال الواى فاى، إلا أن جوجل بدأت اليوم فى إطلاق هذه الميزة للمستخدمين.

وكانت شركة جوجل قد انتهت من تجربة ميزة VoIP فى الإصدار التجريبى من Google Voice، ومن ثم أكدت على إطلاق الميزة قريباً فى الخدمة من خلال تغريدة نشرت على تويتر، كما أكد Scott Johnston سابقاً على خطط جوجل لدفع الميزة للمستخدمين أيضاً خلال الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يتوفر للمستخدمين اختيار أخر لإجراء المكالمات إلى جانب اتصال الإنترنت عبر البيانات الخليوية، حيث يمكن إجراء المكالمات عبر Wi-Fi أيضاً فى حساب المستخدم، وذلك بهدف دعم المستخدم فى المواقع التى لا تتوفر فيها الاتصالات الخلوية أو تغطية من شبكات المحمول.