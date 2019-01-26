"قومى الفلك" يكشف حقيقة قرب شروق الشمس من الغرب

(أ ش أ)
نفى الدكتور أشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ما نسب إلى وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) من أن الشمس سوف تشرق قريبا من الغرب، مؤكدا أنه لا يوجد موقع أو مصدر مباشر لـ"ناسا" تعلن من منبره مثل هذه الأخبار التى لاتعد عن سوى كونها أخبارا مدسوسة أو شائعات ، أو عمل شبه حرفى لتزوير الحقائق ونسبها لمؤسسات علمية مرموقة.
وقال تادرس إن مروجى تلك الشائعات والأخبار المزيفة ، يستهدفون إثارة الرعب والخوف فى النفوس" ، مؤكدا أن الشمس لا تشرق ولاتغرب من تلقاء نفسها ، بل أن ظاهرتى الشروق والغروب تحدثان نتيجة...
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