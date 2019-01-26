فودافون تنضم إلى الناقمين على هواوي وتوقف نشر معداتها لشبكات 5G

قالت شركة فودافون، ثاني أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في العالم، إنها “أوقفت” نشر معدات هواوي في شبكاتها الأساسية إلى أن تمنح الحكومات الغربية الشركة الصينية التصريح الأمني الكامل.

ويأتي هذا الإجراء من فودافون تجاه هواوي في وقت تواجه منذ العام الماضي تدقيقًا مكثفًا بسبب علاقتها بالحكومة الصينية والمزاعم التي تقودها الولايات المتحدة بأن بكين قد تستخدم أجهزتها في عمليات التجسس. وهي الاتهامات التي قالت هواوي في أكثر من مناسبة إنه لا أساس لها من الصحة.

وقامت بعض الدول مثل الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا، بتقييد وصول شركة هواوي إلى أسواقها، في حين لا تزال دول أخرى تبدي مخاوفها تجاه الشركة دون اتخاذ أي إجراءات ملموسة، مثل بريطانيا وفرنسا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فودافون، نيك ريد، يوم الجمعة بعد الإعلان عن نتائج الربع الثالث، أن النقاش كان يتم على مستوى “بسيط جدًا”، مضيفًا أن هواوي كانت لاعبًا مهمًا في سوق المعدات الذي تهيمن عليها جنبًا إلى جنب مع إريكسون السويدية ونوكيا الفنلندية.

وقال ريد: “قررنا إيقاف أخذ أي شيء جديد من هواوي في شبكتنا الرئيسية، بينما نتواصل مع الوكالات والحكومات المختلفة وشركة هواوي للتوصل إلى وضع نهائي للوضع، والذي أشعر أن شركة هواوي منفتحة حقًا وتعمل بجد”.

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ومن المقرر أن تستبعد بولندا هواوي من شبكات الجيل الخامس 5G بعد أن ألقت القبض على مسؤول تنفيذي في شركة هواوي في وقت سابق من هذا الشهر بتهمة التجسس، ومن جانبها، فقد طردت هواوي الرجل، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، من عمله.

وقال الرئيس التنفيذي لفودافون إن صناعة الهواتف المحمولة في أوروبا ستواجه تكاليف وتأخير أكبر لشبكات الجيل الخامس الأسرع إذا فرضت السلطات حظرًا شاملًا على معدات هواوي، ولا سيما تقنية الراديو المنتشرة على الأبراج المتنقلة.

يُشار إلى أن اثنتين من كبرى شركات تشغيل الهواتف المحمولة في أوروبا، وهما “بريتيش تيليكوم” BT و “أورينج” Orange، قامتا بإزالة معدات هواوي، كما أعلنتا عن اتخاذ خطوات للحد من استخدامها في المستقبل.

وأكد ريد أن أيًا من الحكومات الأوروبية ووكالات الأمن لم تقم بالضغط على فودافون لاتخاذ هذه الخطوة، ولكن “مستوى الضجيج” قد ازداد، وتحتاج المناقشة الآن إلى مزيد من الحقائق، مضيفًا أن الحكومات في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تستخدم فودافون أيضًا معدات هواوي، لم تثر المخاوف.

وقال متحدث باسم شركة هواوي، التي أصبحت أكبر صانع لمعدات الاتصالات في العالم في وقت سابق من هذا العقد على الرغم من إغلاق السوق الأمريكي في وجهها، إنها شريك استراتيجي لفودافون منذ عام 2007.

وقال ريد إن فودافون وافقت بالفعل على شروط مع مجموعة من موردي 5G، لذا فإن الابتعاد عن هواوي في أجزاء من إطلاق الشبكات الجديدة لن يؤدي إلى تكاليف إضافية.