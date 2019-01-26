شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب تغير خوارزميتها لمواجهة فيديوهات نظريات المؤامرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة مشاركة الفيديو الأشهر فى العالم "يوتيوب"، أنها ستعمل على إعادة تنظيم خوارزمية "المقترحات" أو الفيديوهات الموصى بها، الخاصة باقتراح مقاطع فيديو جديدة للمستخدمين، وذلك لمنع الترويج لفيديوهات نظريات المؤامرة والمعلومات الخاطئة، الأمر الذى يعكس رغبة متزايدة من قبل يوتيوب للحد من المعلومات المضللة على المنصة، وذلك بعد وقوع عدة أخطاء جعلتها محل انتقاد واسع.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، قالت يوتيوب إنها كانت تأخذ نظرة فاحصة بشأن الكيفية التى يمكن أن تقلل من انتشار المحتوى الذى يقترب لكنه لا يتجاوز الحدود تمامًا من انتهاك الأنظمة، فيما تأتى هذه الخطوة بعدما تعرض يوتيوب لانتقادات تتهمه بأنه يقوم بتوجيه المستخدمين إلى المؤامرات والمحتوى المضلل عند بدء مشاهدة الأخبار المشروعة

وقالت الشركة فى بيان لها أن تغيير خوارزمية الفيديوهات الموصى بها، هو نتيجة جهد تقنى استغرق ستة أشهر، وسيكون ذلك صغير فى البداية، حيث سيتم تطبيقه على أقل من 1% من محتوى الموقع، ويؤثر على مقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية فقط، مما يعنى أن الكثير من المحتوى غير المرغوب فيه سيظل يظهر للمستخدمين.

كما أشار يوتيوب إلى أنه لن يتم حذف أى من مقاطع الفيديو من الموقع، وستظل متاحة للأشخاص الذين يبحثون عنها أو يشتركوا فى القنوات التى تركز على المحتوى الذى يتحدث عن نظريات المؤامرة.

ويرى يوتيوب أن هذا التغيير يحقق توازنًا بين الحفاظ على منصة لحرية التعبير والالتزام بمسؤوليتها تجاه المستخدمين، خاصة بعد انتشار العديد من الفيديوهات التى تمثل نظريات المؤامرة أو غيرها من أشكال المعلومات الخاطئة، فيما تقوم الشركة بحظر فيديوهات الكراهية لكنها تحدده بشكل ضيق نوعًا ما كخطاب يروج للعنف أو الكراهية للمجموعات الضعيفة.