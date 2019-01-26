آبل تستعد لإطلاق طرازات جديدة من آيباد

سجلت شركة آبل إيداعات لسبعة نماذج جديدة لم يتم إصدارها من أجهزة حواسيب آيباد iPad في قاعدة بيانات اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية EEC هذا الأسبوع، مما يشير إلى أن هناك تحديثًا رئيسيًا قادمًا قريبًا إلى مجموعة حواسيبها اللوحية.

ويأتي ذلك مرور بعد أقل من عام من حصول آبل على موافقات اللجنة على اثنين من أجهزة حواسيب آيباد اللوحية الجديدة، والتي تبين لاحقًا أنه نسخة الشبكة اللاسلكية ونسخة الشبكة اللاسلكية + الشبكة الخلوية من الجيل السادس لأجهزة آيباد.

وتم الكشف عن الجهازين اللوحيين العاملين بنظام التشغيل iOS 11 في العام الماضي من قبل اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية يوم 19 فبراير/شباط، وكشفت آبل النقاب عن هذه الأجهزة ضمن حدثها الذي يركز على التعليم بتاريخ 27 مارس/آذار.

وتعتبر الإيداعات مطلوبة قانونًا لأي أجهزة مشفرة يتم بيعها في أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا، إذ تحتفظ اللجنة التي تتخذ من موسكو مقراً لها بقاعدة بيانات للمنتجات تشابه إلى حد كبير قاعدة بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وتغطي النماذج الجديدة A2123 و A2124 و A2153 و A2154 و A2133 و A2152 و A2126، وتظهر قاعدة البيانات كلًا منها كجهاز آبل لوحي يعمل بنظام التشغيل iOS 12، مع تاريخ تسجيل 23 يناير/كانون الثاني، وتاريخ نشر 25 يناير/كانون الثاني.

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وبالرغم من أن أرقام الطرازات وحدها لا تعني بالضرورة أي شيء، إلا أن نماذج الشبكة اللاسلكية والشبكة الخلوية للعام الماضي تحمل أرقام A1893 و A1954 المنفصلة عن أرقام النماذج المسجلة حديثًا.

ويبدو أن القائمة تتوافق مع ثلاث مجموعات من نماذج الشبكة اللاسلكية ونماذج الشبكة الخلوية، وهي متسلسلة في الإيداعات، بالإضافة إلى نماذج A2133 و A2154 المجمعة في إيداع واحد.

ويذكر الإيداع الأول خمسة نماذج مختلفة، بينما يذكر الإيداع الثاني نموذجين مختلفين، وفي حال قررت آبل إصدار جميع الموديلات في وقت واحد، فإن ذلك يمثل توسعًا كبيرًا إلى حد ما في خط آيباد.

وقامت شركة آبل سنويًا بتحديث جهاز آيباد بمعالجات سلسلة A الجديدة في أحداث شهر مارس/آذار في عام 2017 و 2018، مما يزيد من احتمال قيامها بالإعلان عن تحديث آخر في أوائل عام 2019.

وانتشرت شائعات تقول إن الشركة تعمل على تطوير جهاز لوحي صغير ليحل محل جهازها القديم آي باد ميني iPad mini 4، بالإضافة إلى إمكانية طرحها لجهاز آيباد ميني iPad mini 5 وجهاز آيباد iPad 7 في النصف الأول من هذا العام.