أكثر من 95,000 شكوى خرق بيانات منذ بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إن منظمات حماية البيانات في أوروبا تلقت أكثر من 95 ألف شكوى بشأن خروقات محتملة للبيانات بعد ثمانية أشهر من اعتماد قانون خاص بالخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

وتعطي “اللائحة العامة لحماية البيانات” GDPR صلاحيات جديدة لمنفذي الخصوصية، مما يسمح لهم بفرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية أو 20 مليون يورو أو ما يُعادل 23 مليون دولار، وذلك حسب القيمة، فيُختار منهما ما هو أعلى.

وفي الأسبوع الماضي ، فرضت هيئة الرقابة على حماية البيانات الفرنسية غرامة بقيمة 50 مليون يورو على شركة جوجل بسبب إخفاقها في الحصول على موافقة المستخدمين بشكل صحيح على الإعلانات المخصصة، وهي أكبر عقوبة بموجب “اللائحة العامة لحماية البيانات” حتى الآن.

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وقال رئيس الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية، أندروس أنسيب، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، ورئيسة العدل الأوروبية فيرا يوروفا، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الرقمي، ماريا جابرييل، في بيان مشترك إن المزيد من العقوبات يمكن أن تأتي مع زيادة وعي الأوروبيين بحقوقهم.

وقال المسؤولون الأوروبيون أيضًا: “إن ما هو على المحك ليس فقط حماية خصوصيتنا، ولكن أيضًا حماية ديمقراطياتنا وضمان استدامة اقتصاداتنا التي تعتمد على البيانات”.

وتركز غالبية الشكاوى على التسويق عبر الهاتف، والرسائل الإلكترونية الترويجية ومراقبة الفيديو بواسطة أجهزة التلفزيون ذات الدائرة المغلقة. وقد فتح منظمو الخصوصية 225 تحقيقًا حتى الآن.