آبل تطرح Microsoft Office عبر متجر تطبيقات ماك

طرحت شركة آبل حزمة مايكروسوفت أوفيس Microsoft Office للمستخدمين عبر متجر تطبيقات نظام تشغيليها ماكنتوش، وتتضمن الحزمة تطبيقات Word و Excel و PowerPoint و Outlook و OneNote و OneDrive كجزء من تطبيقات Microsoft Office 365.

وأشارت شركة آبل إلى أن التوفر في جميع أنحاء العالم قد يستغرق 24 ساعة اعتمادًا على موقعك الجغرافي، وكانت شركة مايكروسوفت قد وعدت بتوفير تطبيقات أوفيس Office عبر متجر Mac App Store بحلول نهاية عام 2018.

ويحتاج المستخدم إلى اشتراك في Office 365 لاستخدام Word و Excel و PowerPoint و Outlook، وهي نفس الإصدارات التي كانت متوفرة سابقًا لمالكي ماكنتوش من خلال موقع الويب الخاص بشركة مايكروسوفت.

وتتمثل الميزة الأكبر في ذلك في أنه سوف يتم تحديث تطبيقات أوفيس Office تلقائيًا من خلال متجر تطبيقات آبل، بدلاً من أداة التحديث التلقائي المنفصلة MAU الخاصة بشركة مايكروسوفت، والتي يتم استخدامها عادةً لتحديث أوفيس Office لنظام التشغيل ماكنتوش.

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ورحبت آبل بإضافة تطبيقات أوفيس إلى متجر Mac App Store، إذ قال فيل شيلر Phil Schiller، نائب رئيس شركة آبل للتسويق في جميع أنحاء العالم: “نحن متحمسون للترحيب بحزمة Microsoft Office 365 في متجر Mac App Store الجديد بالكامل في MacOS Mojave”.

وأضاف “لقد عملت آبل ومايكروسوفت معًا لجلب حزمة أوفيس الإنتاجية لمستخدمي ماكنتوش منذ البداية. الآن، مع تواجد Office 365 ضمن Mac App Store، فقد أصبح من الأسهل الحصول على أحدث وأفضل إصدار من Office 365 لمستخدمي ماكنتوش وآيباد وآيفون”.

وتقدم مايكروسوفت إصدارًا تجريبيًا لمدة شهر واحد من حزمة Office 365، وبعد ذلك يضطر المستهلك إلى اختيار حزمة Office 365 Personal بسعر 6.99 دولار أمريكي شهريًا أو حزمة Office 365 Home بسعر 9.99 دولار أمريكي شهريًا.

وتسمح حزمة Office 365 Home بتشغيل تطبيقات أوفيس لما يصل إلى ستة أفراد على أجهزة الحاسب الشخصية أو أجهزة ماكنتوش، ويحصل كل فرد على سعة تخزين إضافية تبلغ واحد تيرابايت من خدمة ون درايف OneDrive و 60 دقيقة من مكالمات سكايب كل شهر.