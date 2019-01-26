فيسبوك تغلق تطبيق مشاركة الصور Moments

أعلنت شركة فيسبوك إيقافها لتطبيق لحظات Facebook Moments، وهو تطبيق مستقل لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو أطلقته المنصة منذ ما يقرب من أربع سنوات، بحلول تاريخ 25 فبراير/شباط.

وتعزم الشركة إغلاق التطبيق بسبب الانخفاض في نسبة الاستخدام، إلى جانب أن التطبيق لم يكن من أولويات الشركة، ولم تحاول دفع الناس إلى استخدامه من خلال إضافة ميزات جديدة.

ووفرت فيسبوك موقعًا إلكترونيًا للمستخدمين لتصدير أي صور لديهم على Facebook Moments إلى هواتفهم أو حواسيبهم أو تحميلهم كألبوم خاص على فيسبوك، مع توفيرها لحد زمني بحلول شهر مايو/آيار قبل أن تختفي الصور بشكل نهائي.

وكانت الشركة قد بدأت في تنبيه مستخدمي Facebook Moments عبر التطبيق نفسه والبريد الإلكتروني، كما يحصل أي شخص فتح التطبيق خلال العام الماضي على إشعار على فيسبوك في الأسبوع المقبل.

وقال روشاب دوشي Rushabh Doshi، مدير إدارة المنتجات في فيسبوك: “لقد أنهينا دعم تطبيق Facebook Moments، الذي أطلقناه في الأصل كمكان للناس من أجل حفظ صورهم. نحن نعلم أن الصور التي يشاركها الناس مهمة بالنسبة إليهم، لذا سنواصل تقديم طرق لحفظ الذكريات ضمن تطبيق فيسبوك”.

واستخدم تطبيق Facebook Moments تقنية التعرف على الوجه والموقع الجغرافي لتحديد الصور التي تشكل جزء من نفس الأحداث، ثم جمعها في ألبومات.

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وكان التطبيق من بنات أفكار المختبر الإبداعي Creative Lab في فيسبوك، والذي أنشأ أيضًا تطبيقات مستقلة مثل Slingshot و Poke، وكلاهما مغلق الآن.

ويمثل إيقاف تشغيل التطبيق مثالاً آخر على مشاكل فيسبوك المتكررة فيما يتعلق بجعل المستخدمين يحتضنون التطبيقات، إذ أغلقت الشركة في السنوات الأخيرة تطبيقات Paper و Lifestage و tbh و Rooms بسبب الاستخدام المنخفض.

وكان عدد مستخدمي تطبيق إنستاجرام لا يتعدى 400 مليون عندما أطلقت فيسبوك تطبيق Facebook Moments قبل أربع سنوات، لكن عدد مستخدمي إنستاجرام ازداد ووصل لأكثر من مليار مستخدم.

وساعدت شعبية إنستاجرام المتزايدة إلى تقليل حاجة فيسبوك لتخصيص موارد لتطبيق صور آخر.

ويأتي إغلاق تطبيق Facebook Moments في وقت يعرب فيه المستخدمون والمشرعون عن قلقهم بشأن كمية البيانات التي تجمعها فيسبوك عن مستخدميها، وكذلك كيفية توظيفها للتكنولوجيا مثل تقنية التعرف على الوجه.