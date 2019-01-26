تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy Fit وGalaxy Buds في مؤتمرها القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن سامسونج في طريقها للإعلان عن سوارة Galaxy Fit وسماعة Galaxy Buds خلال مؤتمر Galaxy S10 الذي يعقد في 20 من شهر فبراير المقبل.

الكثير من الإعلانات المنتظرة من العملاق الكوري في مؤتمرها القادم في شهر فبراير، فإلى جانب سلسة هواتف Galaxy S10 التي ستكون محور الإهتمام بالتأكيد في الحدث القادم، ستقدم الشركة أيضاً هاتفها القابل للطي Galaxy F.

كما أكدت تسريبات جديدة اليوم على أن سامسونج لديها أيضاً إعلانات أخرى مرتقبة عن سوارة Galaxy Fit وسماعة Galaxy Buds وهي الإصدار الجديد لسامسونج بعد الإصدار السابق Gear IconX، بينما تأتي سوارة Galaxy Fit كأحدث أجهزة التعقب الرياضية من سامسونج هذا العام.

وقد تم إعتماد معايير البلوتوث مؤخراً بالفعل في كلاً من Galaxy Fit وسماعة Galaxy Buds، كما كشف عن بعض تفاصيل مواصفات الأجهزة الجديدة من سامسونج، حيث من المقرر أن تأتي سماعة Galaxy Buds باللون الأسود، الأبيض إلى جانب اللون الأصفر، مع إختيار بسعة تخزينية تصل إلى 8 جيجا بايت، أيضاً تأتي السماعة بمعايير البلوتوث 5.0.

بينما تأتي سوارة Galaxy Fit بنموذجين إلى الأسواق وهما النموذج التقليدي ونموذج أخر يعرف ب Galaxy Fit E، كما تتوفر السوارة بألوان الأسود، الأبيض، الفضي، إلى جانب اللون الأصفر، أيضاً من المتوقع أن تدعم السوراة تقنية eSIM.

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