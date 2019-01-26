شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بابجى" تختبر إطلاق نسخة "لايت" من اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن الشركة المطورة للعبة "بابجى" الشهيرة، تختبر حاليا إطلاق نسخة خفيفة من اللعبة "لايت" فى المرحلة التجريبية.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فإن نسخة PUBG Lite مصممة لتعمل على أجهزة الكمبيوتر منخفضة المستوى وهى مجانية بشكل كامل، فيما يتم حاليا اختبار هذه النسخة التجريبية فى تايلاند، وفى حال نجاحها، قد تشق طريقها إلى مناطق أخرى فى المستقبل.

وكما هو متوقع فإن نسخة PUBG Lite لا توفر نفس المميزات فى النسخة الكاملة، حيث أنها تمتلك خريطة واحدة فقط هى Erangel، كما أنها محدودة فى خيارات اللعب لتكون فردى أو زوجى أو رباعى، مع ملاحظة أن لعبة PUBG Lite تمتلك فريق للتطوير خاص بها، وستعمل كنسخة مستقلة عن اللعبة، وستكون منفصلة عن اللعبة الرئيسية.

ويعد المطورون بأن الإصدار المجانى من اللعبة سيحصل على المحتوى الحصرى الخاص به، بما فى ذلك الخرائط، فيما يمكن النظر إلى قرار إطلاق PUBG Lite على أنه محاولة للتفوق على "فورتنيت"