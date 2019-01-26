شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن موعد عقد مؤتمرها للمطورين I/O 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة جوجل تستعد لإقامة مؤتمر المطورين لهذا العام I/O 2019 يوم 7 مايو، ويستمر حتى يوم 9 مايو وستكشف فيه الشركة عن أهم مميزات إصدار Android Q.
ومن المتوقع أن تقوم جوجل بتوفير النسخة التجريبية الأولى من Android Q فى شهر مارس على أن توفر النسخة التجريبية الثانية من الإصدار فى شهر مايو بعد مؤتمر المطورين I/O 2019.
واعتادت جوجل بعقد مؤتمر المطورين I/O فى مايو، أن تكشف الشركة فى المؤتمر عن المميزات الجديدة فى إصدار أندرويد الذى تطلقه كل عام وأشياء مهمة تخص المطورين ويستمر المؤتمر لمدة يومين.
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