تكنولوجيا: توفير "واى فاى" مجانى فى استراحات الطرق السريعة بكوريا الجنوبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت كوريا الجنوبية توفير خدمة الإنترنت اللاسلكية المجانية (واى فاى) فى الاستراحات الصغيرة على الطرق السريعة فى عموم البلاد، فى محاولة للحد من فواتير الهاتف للناس.

وذكرت وزارة الأراضى والبنية التحتية والنقل وهيئة الطرق السريعة الكورية أنه تم إنشاء مناطق "واى فاى" مجانية فى 248 من الاستراحات للسائقين الذين يصيبهم النعاس ومحطات التوقف المؤقتة، ما يمنح السائقين حرية الوصول إلى الإنترنت المجانى.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) أن هذه الخدمة المجانية جاءت بعد أن وقعت الوكالات الحكومية المعنية اتفاقية ذات صلة مع شركات الهواتف المحمولة الثلاث فى البلاد العام الماضى، مشيرة إلى أن خدمة "واى فاى" المجانى متاحة حتى الآن فى الاستراحات على الطرق السريعة الكبرى ومحطات الحافلات العامة فى العاصمة سول وضواحيها.

