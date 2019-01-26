تكنولوجيا: جوجل تجلب تقنية جديدة للتعرف على الوجه في Pixel 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف مطوري XDA في تسريبات جديدة مؤخراً عن تطورات جديدة في تحديث Android Q القادم يأتي من بينها تقنية جديدة للتعرف على الوجه تقدم من جوجل في هاتف Pixel 4.

بدأت الملامح الأولى لتطورات التحديث القادم من نظام تشغيل الأندوريد في الإنتشار على شبكة الإنترنت بفضل مطوري XDA، حيث نشر من جديد بعض المميزات التي تم رصدها مؤخراً في تحديث Android Q.

ومن المميزات الجديدة التي كشف عنها في تحديث Android Q تأتي تقنية التعرف على الوجه التي يدعمها نظام التشغيل مسبقاً والتي تهدف لدعم الهواتف في هذه التقنية، وهي خطوة هامة بالتأكيد لدعم الشركات المطورة لهواتف الأندوريد التي واجهت صعوبات لدعم الإصدارات المميزة بهذه التقنية ومنها هواوي وشاومي.

ومن المتوقع أن يكون دعم جوجل إفتراضياً لتقنية التعرف على الوجه في منصة الأندوريد خطوة هامة لإتجاه عمالقة تصنيع الهاتف لتطوير تقنية التعرف على الوجه بمعايير أكثر أماناً في الهواتف الذكية.

وعلى عكس تقنية التعرف على الوجه 2D التي تقدم الآن في الهواتف الذكية والتي لا تدعم أفضل المعايير للحماية وفتح الهاتف، فإن التقنية الجديدة التي تظهر في Android Q هي تقنية معقدة تختلف عن التقنية الحالية في الهواتف الذكية، كما أنها تعمل من خلال أجهزة متطورة من المتوقع أن تقدم من جوجل في Pixel 4.

ومن المقرر أن تأتي تقنية مسح الوجه ثلاثية الأبعاد في Pixel 4 مع دعم البرمجيات المخصصة لها في Android Q إلى جانب المستشعرات اللازمة لعمل هذه التقنية في هاتف Pixel 4، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن تقنية مسح الوجه القادم التي تقدم من عملاق البحث في Pixel 4 وتدعمها عملاق البحث في Android Q.

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