هاتف سامسونج القابل للطي قد يحصل على نسخة 5G في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نعلم أن شركة سامسونج تعمل على هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G تخطط لإطلاقه في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع كبرى شركات الإتصالات هناك، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الهاتف سيكون جزءًا من سلسلة Galaxy S10 Series أم لا. ومع ذلك، يبدو أنه سواءً كان جهازًا مستقلاً أو أحد طرازات Galaxy S10، فقد صدر اليوم تقرير جديد من موقع SamMobile يقول بأن هاتف سامسونج القابل للطي سيحصل أيضا على الأرجح على نسخة متوافقة مع شبكات 5G.

يقول هذا التقرير الجديد أنه سيتم إطلاق النسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من هاتف سامسونج القابل للطي في كوريا الجنوبية، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه النسخة ستشق طريقها للأسواق الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أم لا. وبطبيعة الحال، هذه أخبار جيدة لأولئك الذين يخططون لتبني الهاتف، على الرغم من أننا نتصور أن هذا ربما سيجعل هاتف سامسونج القابل للطي أكثر تكلفة مما كان متوقعًا.

كانت هناك تقارير تقول بأن هاتف سامسونج القابل للطي سيكون باهظًا بحيث من المتوقع أن يكلف نحو 1800 دولار أمريكي. لا يعد هذا الأمر مفاجئًا بالنظر إلى أنه سيستخدم تكنولوجيا جديدة تمامًا، وستدفع في الأساس تكاليف الهاتف الذكي والجهاز اللوحي في الوقت نفسه. ومن المحتمل أن يؤدي دعم 5G إلى رفع سعر الهاتف إلى مستوى أكبر، لذلك فنحن لن نتفاجأ في حالة إذا كانت النسخة المتوافقة مع شبكات 5G من هاتف سامسونج القابل للطي تكلف 2000 دولار أو أكثر.

قامت شركة سامسونج بتقديم لمحة عن هاتفها القابل للطي في مؤتمرها السنوي للمطورين SDC 2018 في أواخر العام الماضي حيث رأينا هذا الهاتف وهو قيد العمل، ولكن الشركة تستضيف حدثًا آخر يوم 20 فبراير حيث سيتم الكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series، والهاتف القابل للطي أيضًا.