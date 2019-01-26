iPhone XR كان يمثل 39% من إجمالي مبيعات الآيفون في شهر ديسمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - قال بعض المحللين أن أداء iPhone XR في السوق لا يرقى إلى مستوى التطلعات، ولكن يبدو أن هناك بعض المحللين الآخرين الذين لا يلقون باللوم على iPhone XR بسبب المبيعات المتدنية لهواتف آبل في الأونة الأخيرة. في الواقع، شركة آبل نفسها ذكرت أن iPhone XR كان يباع بشكل جيد، ولكنها لم تكشف لنا عن أية أرقام في ذلك الوقت. الآن وفقا لأحدث الأرقام التي وردتنا اليوم، فقد إتضح أن iPhone XR كان قد مثل 39 في المئة من المبيعات الإجمالية لهواتف الآيفون في شهر ديسمبر من العام 2018.

هذا في الواقع مثير للإعجاب إلى حد ما لأن ذلك يشير إلى أن iPhone XR يمثل أكثر من ثلث مبيعات الآيفون. هذا لا يضمن بأن iPhone XS و iPhone XS Max يشكلان الباقي لأن شركة آبل لا تزال تبيع طرازات الآيفون القديمة أيضًا. هذا يتماشى أيضًا مع ما سمعناه من قبل.

إقترحت التقارير السابقة أن iPhone XR كان في طريقه للتفوق على iPhone XS Max من حيث المبيعات، وبناءً على الأرقام، فيبدو أنه تمكن من القيام بذلك. وليس من المستغرب أن نرى هذا الهاتف يحقق مبيعات أعلى من iPhone XS و iPhone XS Max، فهو متوفر بسعر أرخص بكثير مع العلم بأنه يوفر نفس الميزات والمواصفات التقنية، بإستثناء الشاشة والكاميرا.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يجدون الشاشة والكاميرا كمبرر لدفع 300 دولار إضافية، فالهاتف iPhone XR يمثل خيارًا مناسبًا لهم. وقد أشار بعض المحللين إلى أنه ينبغي على شركة آبل أن تخفض سعر iPhone XR إذا كانت تأمل في جعله يحصد مبيعات أكبر، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة آبل ستقوم بذلك أم لا.