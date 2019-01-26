شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم ينفق الأمريكيون على ألعاب الفيديو.. الرقم سيذهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت صناعة ألعاب الفيديو فى الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى جديد لها، فوفقًا للبيانات التى نشرتها مؤسسةThe NPD Group للأبحاث السوقية، بلغت إيرادات ألعاب الفيديو فى الولايات المتحدة، بما فى ذلك الأجهزة والبرمجيات والأجهزة الطرفية والاشتراكات 43.4 مليار دولار أمريكى عام 2018، ارتفاعًا من 36.9 مليار دولار فى العام السابق.

وفيما يلى نعرض كم ينفق الأمريكيون على ألعاب الفيديو كما يلى:

* الأجهزة:

خلال 2016: تم إنفاق 5.8 مليار دولار.

خلال 2017: تم إنفاق 6.5 مليار دولار.

خلال 2018: تم إنفاق 7.5 مليار دولار.

البرمجيات:

خلال 2016: تم إنفاق24.6 مليار دولار.

خلال 2017: تم إنفاق 30.4 مليار دولار.

خلال 2018: تم إنفاق 35.8 مليار دولار.

إجمالى الإنفاق على الألعاب:

خلال 2016: تم إنفاق 30.4 مليار دولار.

خلال 2017: تم إنفاق 36.9 مليار دولار.

خلال 2018: تم إنفاق 43.3 مليار دولار.