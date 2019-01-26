شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تكشف ضعف مبيعات هواتف الأيفون خلال موسم العطلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت شركة إنتل بعض الضوء على عجز مبيعات أيفون خلال فترة العطلات الماضية، إذ أعلن صانع الرقائق أن الإيرادات كانت أقل بـ 200 مليون دولار من المتوقع، وتعد أبل العميل الرئيسى لرقائق المودم الخاصة بشركة Intel، وتشير الأرقام إلى أن أبل كان بإمكانها بيع 11.8 مليون جهاز أقل من المتوقع.

وأعطتت شركة إنتل بذلك فكرة أفضل عن مدى ضعف مبيعات شركة آبل لأجهزة هواتف الآيفون فى أيام العطلات، وربما باعت شركة أبل ما لا يقل عن 11.8 مليون هاتف ذكى أقل من المتوقع فى الربع الرابع، استنادا إلى حسابات سابقة.

وقال بوب سوان ، الرئيس التنفيذى المؤقت للشركة، فى مؤتمر هاتفى مع المستثمرين ، إن إنتل ضعفت بشكل كبير الطلب على المودم خلال فترة العطلة، وتابع أن عائدات الشركة من الموديمات "انخفضت كثيرا دون توقعاتنا بسبب ضعف الطلب على الهواتف الذكية."

وتدفع شركة أبل 17 دولارًا أمريكيًا لكل مودم من إنتل التى تدخل فى جهاز iPhone XS Max.

يذكر أن فى وقت سابق من هذا الشهر، أخبر تيم كوك، الرئيس التنفيذى لشركة أبل، المستثمرين أن عوائد شركة آبل للعطلات ستكون أقل بنسبة 7.6٪ عما كانت تتوقعه فى السابق، ويرجع الفضل فى ذلك جزئياً إلى ضعف مبيعات أجهزة آيفون ، لا سيما فى الصين.