رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. تعرف على توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وشمال ووسط سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وجنوب البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم،...