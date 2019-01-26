سيتم كشف النقاب عن الهاتف Nokia 9 PureView المنتظر في معرض MWC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - موعد إنعقاد المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 يقترب وتتسابق الشركات للإعلان عن قدومها للمؤتمر. وتشمل الشركات التي أكدت حضورها كل من Sony و Xiaomi و LG و Huawei و Oppo. وأحدث شركة تقرر الإنضمام إلى القائمة هي HMD Global Oy التي أكدت لنا اليوم على لسان مسؤولها الأول على المنتجات، السيد Juho Sarvikas.

بدلا من إستخدام ملصقات مزركشة أو الدعوات التقليدية، فقد قرر السيد Juho Sarvikas نشر تغريدة على شبكة تويتر يؤكد فيها أن شركة HMD Global Oy ستحضر إلى المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر الشهر المقبل، وستقوم الشركة الفنلندية بعقد مؤتمرها الصحفي هناك يوم 24 فبراير علمًا أنه من المرجح أن يتم بث هذا المؤتمر الصحفي للجميع في أنحاء العالم عبر الإنترنت.

في العامين الماضين، قامت شركة HMD Global Oy بالكشف عن بعض الهواتف الذكية المميزة تحت العلامة التجارية Nokia، ولكن نحن نتوقع أن تقوم الشركة الفنلندية بالكشف عن الهاتف Nokia 9 PureView في نسخة هذا العام من المؤتمر العالمي للجوال.

وعلى ذكر الهاتف Nokia 9 PureView، فقد كشفت لنا التسريبات والشائعات السابقة أنه سيصل مع خمس كاميرات في الخلف لتكون بذلك هذه الكاميرا الخماسية هي الميزة الأبرز في هذا الهاتف. وبغض النظر عن الكاميرا الخلفية الخماسية، فالهاتف Nokia 9 PureView سيضم كذلك شاشة OLLED بحجم 5.99 إنش وبدقة +Quad HD، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4150mAh تدعم الشحن اللاسلكي، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن التقارير السابقة لمحت كذلك إلى أنه ستكون هناك نسختين من الهاتف Nokia 9 PureView، واحدة تضم المعالج Snapdragon 845 وتدعم شبكات 4G LTE كحد أقصى، ونسخة أخرى تضم المعالج Snapdragon 855 وتدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

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