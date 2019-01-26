انت الان تتابع تفاصيل خبر فيسبوك يخطط لدمج واتساب وإنستغرام وماسنجر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 26 يناير 2019 08:18 صباحاً - يخطط موقع فيسبوك لدمج تطبيقات التواصل الاجتماعي، إنستغرام وواتساب وفيسبوك ماسنجر، على أن ينتهي من العملية قبل نهاية العام 2019.

وبينما ستبقى التطبيقات الثلاثة قائمة بذاتها فإنه سيجري الربط بينها في مستويات أعلى للتواصل، بحيث يمكن للرسائل أن تنتقل بينها.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، اليوم الجمعة، عن مسؤولين في فيسبوك قولهم إن العملية طويلة الأمد وما زالت في بدايتها.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن عملية الدمج هي مشروع شخصي لمؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ.

وبعد اكتمال المشروع سيتمكن مستخدم فيسبوك من التواصل مع شخص لا يملك سوى تطبيق واتساب، وهو مستحيل في الوقت الحالي.

وقد بدأ العمل على دمج المنصات بالفعل، ويتوقع أن ينتهي بنهاية عام 2019، وفق المصدر ذاته.

وتفيد التقارير بأن زوكربيرغ يدفع باتجاه خطة الدمج من أجل جعل الخدمات أكثر فائدة وزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على هذه التطبيقات.

وتقول ماكينا كيلي من موقع "The Verge" للتكنولوجيا إن زوكربيرغ يهدف للتنافس مع عملاقي الاتصالات غوغل وآبل.

وقال فيسبوك في بيان صدر عنه: "نريد أن نبني أفضل المنتجات التي تجعل عملية تبادل الرسائل أفضل ما يكون".

وسيشكل هذه "التطور" نقلة نوعية لفيسبوك، حيث كان إنستغرام وواتساب يعملان بشكل مستقل حتى الآن.

وأفادت "نيويورك تايمز" بأن هذه الأفكار سببت خلافات على مستوى الإدارة أدت لرحيل مؤسسي واتساب وإنستغرام العام الماضي.