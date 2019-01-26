شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحدث تقاليع التكنولوجيا.."جرسون" ذكى يقدم المشروبات دون الحاجة للبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسابق العديد من الشركات ليصبح لديها أول سيارات بدون سائق على الطرقات، لكن السيارات ذاتية القيادة قد تبدو مملة إلى جانب مفاهيم تكنولوجية أخرى، مثل "الجرسون" الذكى ذاتى العمل، إذ ابتكر المهندس المعمارى الإيطالى "كارلو راتى" هذا المفهوم، الذى أطلق عليه اسم غيدو Guido، والذى يقول أنه قد يقدم قريباً مشروبات الكوكتيل لسكان المدن، أينما كانوا.



البار

ويحتوى الجرسون الذكى على وحدة رئيسية إلى جانب ذراعين ميكانيكيين، أحدهما لخليط الكوكتيل والآخر لتقديمه، ومن المقرر أن يحجز العملاء Guido من خلال تطبيق على الهواتف الذكية، وسيستخدم تقنية القيادة الذاتية للانتقال إلى العميل.