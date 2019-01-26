شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 80% من الموظفين الهنود يعتقدون أن بيانات أماكن العمل مخترقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يرى فيه 74 % من العمال الهنود أن التكنولوجيات الجديدة الخاصة بجمع بيانات القوى العاملة تضع معلوماتهم فى خطر، فإن فضائح البيانات الأخيرة تجعل 80 % منهم يشعرون أن معلومات موظفيهم قد تتعرض للقرصنة أيضا، وذلك وفقا لتقرير جديد صدر عن إحدى المؤسسات البحثية الهندية.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقال أكثر من خمسة من كل 10 من المديرين التنفيذيين أى بنسبة 51% من الهند يعتقدون أن منظماتهم تستخدم تقنيات جديدة لجمع البيانات عن موظفيها والعمل على اكتساب رؤى أكثر قابلية للتنفيذ، ومع ذلك، كان أقل من الثلث (31 فى المائة) على ثقة من أن الشركات تستخدم البيانات بطريقة مسئولة.

لكن فى نفس الوقت يرى التقرير أن الأخلاقيات ذات الصلة وقضايا الخصوصية يمكن أن تقضى على ثقة الموظفين، وتؤثر سلبًا على قيمة المنظمة وأدائها، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن جميع العمال الهنود (99٪) تقريبا كانوا منفتحين على جمع البيانات الخاصة بهم وبعملهم، ولكن فقط إذا كان هذا من أجل تحسين أدائهم أو رفاهيتهم، فى حين يقدم ثلاثة أرباعهم (75 فى المائة) بياناتهم المتعلقة بالعمل للحصول على تعويضات ومكافآت وفوائد أكثر تخصيصاً، وستقوم نسبة 88 فى المائة بذلك للحصول على مزيد من فرص التعلم والتطوير المخصصة".

وعلى الصعيد العالمى، قال التقرير، إن قادة الأعمال سيحتاجون إلى تنفيذ استراتيجيات مسؤولة لبيانات القوى العاملة إذا أرادوا بناء ثقة الموظف التى ستساعد على تحقيق نمو مستدام فى الإيرادات، وأشار التقرير إلى أن "نمو العائدات المستقبلى البالغ 3.1 تريليون دولار فى خطر على الشركات الكبيرة، وهذا يتوقف على كيفية تأثير استراتيجيات بيانات القوى العاملة لديها على ثقة الموظفين".